Jornada Valor em Saúde Brasil 2022 apresenta cases sobre saúde baseada em valor

* Por: DINO - 25 de outubro de 2022.

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Jornada Valor em Saúde Brasil, evento que apresenta histórias reais de instituições que, com o apoio da plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil + Inteligência Artificial estão colocando em prática o conceito de saúde baseada em valor, ou seja, buscando oferecer resultados assistenciais com eficiência e controle de desperdício, propiciando ao paciente uma experiência positiva.

“Vamos mostrar práticas de um Brasil que está transformando o sistema de saúde e melhorando a vida da população. É importante enxergar que é possível aprimorar as condições de saúde da população, aumentar o acesso oportuno ao sistema de saúde e melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros”, comenta Dr. Renato Couto, cofundador da plataforma Valor Saúde Brasil.

O evento inicia no dia 17 de novembro com uma live, às 10h, que contará com palestras do gestor do escritório de Valor na Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), Mozar de Castro Neto, da subsecretária de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, Taciana Malheiros, dos confudadores da plataforma Valor Saúde Brasil, Renato Couto e Tania Grillo, e do diretor executivo da plataforma, Breno Duarte.

Logo após a live, os cases das instituições que se destacam na entrega de valor em saúde começarão a ser liberados para os inscritos no evento assistirem on demand, ou seja, no horário que quiserem até o dia 20 de dezembro. Ao todo, serão quatro rodadas de cases que abordarão os seguintes grandes temas: Governança Clínica, Segurança do Paciente, Modelos Assistenciais e Remuneratórios e Eficiência Operacional Hospitalar.

Os palestrantes são profissionais das organizações de saúde que utilizam a plataforma Valor Saúde Brasil® para a governança clínica e a saúde baseada em valor. Eles mostrarão o que estão fazendo, como estão progredindo e quais resultados obtiveram até agora com as diversas aplicações da plataforma. Serão apresentados cases de grandes players do setor.

Para se ter uma ideia, o sistema de saúde brasileiro desperdiça 53% do custo assistencial. A informação vem de um levantamento realizado, em 2021, na base de dados da plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil + Inteligência Artificial. As histórias apresentadas na Jornada Valor em Saúde Brasil 2022 vão mostrar que é possível aumentar a qualidade do atendimento e dar mais acesso ao sistema de saúde sem a necessidade de ampliar os recursos investidos.

O evento será uma oportunidade de aprender com profissionais que diariamente praticam a saúde baseada em valor no SUS, na Saúde Suplementar, em operadoras e hospitais de diversas especialidades, portes e regiões do país. “Nosso principal objetivo é a troca de experiências, pois acreditamos que a transformação do sistema de saúde brasileiro depende de um esforço conjunto”, finaliza Dra Tânia Grillo, também cofundadora da Plataforma Valor Saúde Brasil.

Cases

As quatro rodadas de cases abordarão os seguintes temas:

Governança Clínica baseada em valor na prática

Experiências de organizações que estão melhorando os resultados em saúde para seus pacientes, usando os recursos com maior eficiência e otimizando a experiência do paciente e da sua família

Segurança do paciente: um dos pilares da gestão na assistência em saúde Práticas de hospitais que estão reduzindo, cada vez mais, o risco de dano à saúde dos pacientes Modelos assistenciais e remuneratórios que garantem sustentabilidade pela entrega de valor

Histórias de instituições que estão melhorando os desfechos que interessam ao usuário e a remuneração dos profissionais pela governança clínica baseada em valor

Eficiência operacional hospitalar: resultado de uma governança clínica baseada em valor

Histórias de instituições que estão aumentando a eficiência hospitalar pela governança clinica baseada em valor

SERVIÇO:

Jornada Valor em Saúde Brasil 2022

Evento Gratuito e aberto ao público.

Link para inscrições: https://www.valorsaudebrasil.com.br/

Evento: 17/11 a 20/12/2022

Mais informações: https://www.valorsaudebrasil.com.br/