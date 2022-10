Atividades esportivas ao ar livre estão em alta

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de outubro de 2022.

Com diminuição das restrições causadas pela pandemia, as atividades ao ar livre voltaram a movimentar as cidades e os esportes praticados nas ruas retornaram com força total, depois que muitos foram suspensos para evitar contaminações. As corridas são um exemplo: apenas no período de final de ano, há mais de uma dezena de maratonas, meias-maratonas e corridas temáticas no calendário esportivo de Belo Horizonte.

A preocupação com a saúde dos funcionários, junto com a estratégia de investir em marketing esportivo, faz com que empresas apostem na realização de eventos que unem atividade física, saúde e entretenimento ao ar livre. A programação deste ano, além das corridas tradicionais, terá a primeira edição da Frame Run, no dia 11 de dezembro.

Para atender aos mais variados tipos de esportistas, a prova será dividida em três modalidades: corrida de 10 km, corrida de 5 km e caminhada de 3 km, em percurso que passa pela Praça JK, no bairro Sion, e segue pela avenida Bandeirantes. Também haverá uma Caminhada Pet, com o objetivo de proporcionar um dia para que as famílias possam participar, incluindo “os melhores amigos”.

“Internamente, valorizamos a saúde dos nossos colaboradores e os incentivamos a praticar caminhadas e esportes em geral, porque o físico e o mental têm de estar em dia para que o trabalho criativo e produtivo renda mais. Dessa forma, a Frame Run é praticamente uma extensão do que já promovemos na empresa”, explica Felipe Bernardes, executivo da empresa que criou a Frame Run.

“A corrida busca integrar familiares e amigos em torno de uma atividade plural, que envolve esporte, saúde e lazer. Nossa intenção é possibilitar um encontro fraternal entre pessoas das mais variadas idades, numa grande confraternização ao ar livre”, destaca Bernardes. Por isso, paralelamente às corridas e caminhadas, no entorno da pista, haverá barraquinhas com comidas e bebidas, intervenções musicais e um Espaço Kids.

As inscrições para a corrida estão abertas e podem ser feitas pelo site. No segundo lote, que vai até 18 de novembro, a inscrição custa R$ 60. Depois dessa data, o valor será de R$ 70. A inscrição dá direito a um kit com camiseta, meia, fone de ouvido, boné e bolsa. Todos os participantes receberão medalhas de participação. Os três primeiros colocados no geral masculino e no geral feminino das corridas de 10 km e 5 km receberão troféus.