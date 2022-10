Indústrias reduzem custos por meio da manutenção preditiva

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de outubro de 2022.

A tecnologia tem ajudado indústrias a reduzir seus custos, evitando paradas de produção desnecessárias para ajustes ou consertos de equipamentos. É a chamada manutenção preditiva, feita a partir de softwares que monitoram o desempenho das máquinas em tempo real e que podem “prever” eventuais necessidades de trocas ou correções de componentes, maximizando a vida útil dos componentes.

No Brasil, este sistema tem sido adotado pela Abecom, que atua há quase 60 anos em serviços de manutenção industrial. A empresa conta com um centro de inteligência, em São Paulo, que monitora o desempenho de centenas de plantas industriais em tempo real, inclusive com um software de gestão de lubrificação das máquinas. Com base nessas informações, as indústrias podem programar suas manutenções, reduzindo custos e aumentando a produtividade dos equipamentos.

Para analisar esses dados, a Abecom conta com uma equipe de 60 engenheiros e técnicos de manutenção industrial, que atuam como consultores das indústrias. “Além de conhecer os equipamentos e componentes, eles desenvolvem projetos de solução para as linhas de produção”, explica Rogério Ezequiel Rodrigues, CEO da Abecom.

Com o objetivo de também capacitar as equipes das indústrias para soluções de manutenção, a Abecom oferece treinamentos gratuitos e online, pelo site: https://www.abecom.com.br/box-de-treinamento/.

Atualmente, a Abecom atende a mais de 200 grupos industriais, prestando serviços em mais de 1 mil plantas fabris, com serviços que vão desde engenharia de aplicação até programas de reduções de custos. Além da matriz em São Paulo, a empresa conta ainda com mais um centro de distribuição na capital paulista, unidades em Campinas (SP), Curitiba (PR), uma filial em Belo Horizonte (MG) e atendimento local em várias regiões do Brasil.

Para mais informações sobre a Abecom, basta acessar https://www.abecom.com.br/.