Para especialista, ter um site pode trazer vantagens aos empreendedores

* Por: DINO - 26 de outubro de 2022.

Com mais de 4,7 bilhões de usuários ativos, que permanecem conectados ao menos 2 horas e 29 minutos por dia, as redes sociais digitais fazem parte do dia a dia de cerca de 59% da população mundial, segundo relatório da We Are Social. Usuários estes que utilizam cerca de 36,4% de seu tempo em ferramentas como Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp.

No Brasil, são 171,5 milhões de usuários ativos nas mídias, o que corresponde a 79,9% da população, segundo indicativos do Digital Report 2022, repercutidos pelo portal Resultados Digitais. De acordo com dados da pesquisa Global Digital Overview 2020, realizada pelo site We Are Social em parceria com a ferramenta Hootsuite, os brasileiros passam cerca de 3 horas e 49 minutos por dia nas redes digitais – número 53% acima da média global.

Apesar desses números, na visão de Lucas Heber, Growth Marketer da agência de marketing digital Mestres do Site, ter um site institucional, e não apenas um perfil nas redes sociais, possui uma série de benefícios.

“Um site é um espaço próprio na internet, onde é a própria pessoa ou empresa que manda. Um site pode conter um ambiente personalizado, informações atualizadas sobre a empresa ou profissional e um blog para a criação de conteúdos que podem aparecer na primeira página do Google”, afirma.

O último elemento citado por Heber é algo desejado por empresas e profissionais em um contexto em que 75% dos usuários que fazem uma pesquisa na internet não passam da primeira página da ferramenta de busca, de acordo com o próprio Google.

Além disso, avança o especialista, com um site é possível disponibilizar os serviços on-line e conquistar mais credibilidade, presença digital e relacionamento com os clientes, com recursos como atendimento, chat on-line com atendentes, chatbots e FAQs (Frequently Asked Questions, na sigla em inglês – Perguntas Frequentes, em português).

Site é alternativa para empreendedores digitais

Heber destaca que uma ampla gama de conteúdo pode ser apresentada em um site. “O seu site pode ter, entre outros elementos, blog, vídeos, loja virtual, áreas de cliente e cursos, apenas para citar alguns. Por isso, um espaço on-line próprio pode ser uma opção assertiva, especialmente para empreendedores”.

A análise do Growth Marketer da Mestres do Site é confirmada por estimativa do relatório Global Payments Report, divulgado em março pela Worldpay from FIS. Segundo a projeção, o comércio eletrônico mundial deve crescer 55,3% até 2025. A nível nacional, as vendas do e-commerce devem aumentar 95% nos próximos três anos.

Em 2021, as vendas digitais cresceram 48% no país em comparação ao ano anterior, superando fatores como o avanço da vacinação contra Covid-19, o fim do confinamento em todos os estados brasileiros e a reabertura total do comércio. Os dados integram o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust | Movimento Compre & Confie, de forma conjunta com o Comitê de Métricas da Camara-e.net (Câmara Brasileira da Economia Digital).

Para mais informações, basta acessar: https://mestresdosite.com.br/