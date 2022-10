Black Friday tem projeção de vender mais de R$ 6,5 bilhões no e-commerce

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de outubro de 2022.

Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) destaca que a projeção de vendas durante o período da Black Friday deste ano é de R$ 6,5 bilhões no e-commerce brasileiro, e os pedidos online devem ultrapassar os 8,3 milhões, 3,5% a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Para a ABComm, o e-commerce cresceu em média 3% no primeiro semestre de 2022 em relação aos primeiros seis meses de 2021, e o frete grátis é um fator que impacta nas vendas. A mesma pesquisa também mostra que o preço do frete pode influenciar em até 90% da decisão de compra de um item nas vendas pela internet.

O gerente de operações da Gráfica GIV Online, Felipe Augusto, afirma que ao avaliar o comportamento do consumidor por conta do frete e criar estratégias de acordo com as tendências do momento, as vendas neste ano, realizadas via e-commerce aumentaram em média 25% e a projeção para a Black Friday deste ano, é que venha crescer mais 15% no volume de vendas, por conta da implantação de um frete único estabelecido para cada Estado brasileiro.

A Conversion fez uma pesquisa com 400 brasileiros que são usuários da Internet e apontou as intenções de compra para o período de Black Friday deste ano. Pautada nessas entrevistas, chegou-se à conclusão que cerca de 96,26% dos consumidores pretendem realizar compras na Black Friday, enquanto somente 3,74% não pretendem comprar nada específico. As categorias que lideram esse ranking são: aparelhos celulares (15,15%), eletrônicos e eletrodomésticos (14,28%), moda e acessórios (12,48%), calçados (11,17%), cosméticos (8,94%), casa e móveis (5,96%), Educação, Livros e Papelaria (5,9%) e outros setores.

De acordo com a Conversion, os canais de compras que os consumidores pretendem realizar suas compras são: lojas virtuais com 42,84% de preferência, aplicativos com 28,78%, lojas físicas com 26,69% e via telefone com 1,69% de intenções de compra.

“A procura por materiais para ponto de venda, como sacolas, móbiles, adesivos de vitrine e outros impressos, cresce em média 8% nessa época do ano por conta da Black Friday, fora a procura por materiais para a Copa do Mundo, como é o caso da Tabela da Copa, que é responsável por 3% do aumento das vendas”, afirma Felipe da Gráfica GIV.

O que explica esse fator é o estudo da Conversion a qual mostra que 91% dos entrevistados pretendem assistir aos jogos da Copa. Logo, a economia é aquecida nesse último trimestre.

Quando o assunto são as escolhas de pagamento para a realização das compras, as formas de pagamento impactam de forma considerável nas vendas, pois o meio de pagamento mais usado na Black Friday 2021 foi o cartão de crédito, sendo o preferido em 63,2% das compras, segundo a All In. O boleto bancário ficou em segundo, representando 32,5% das compras de Black Friday. Já o Pix e outras formas de pagamento, como as carteiras digitais, seguem em constante crescimento no e-commerce, devido a alta aceitação do consumidor.

“A Black Friday irá ocorrer dia 25 de novembro aqui no Brasil, e diversos segmentos aderem à Black Friday, desde o varejo, até academias, universidades e indústrias, como é o caso da indústria gráfica GIV Online que precisa dar todo o suporte a todos os setores que vão trabalhar a comunicação visual para este evento que movimenta a economia brasileira”, finaliza Felipe Augusto.