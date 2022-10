Especialista fala da importância de se fazer acompanhamento psicológico

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de outubro de 2022.

Rotina cada vez mais corrida, com responsabilidades cada vez maiores e em maior número – seja no trabalho, seja com a família, muitas vezes com compromissos financeiros –, e cada vez menos tempo para dar conta de tudo. Isso leva à sobrecarga, física e, principalmente, mental. Mesmo assim, é preciso “aguentar mais um pouquinho”, porque as exigências não dão trégua.

Dar conta de tudo isso tem um custo para a saúde – e, em um número crescente de casos, para a saúde mental. Estresse, ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outros transtornos do tipo têm sido mais comuns – principalmente após a pandemia de covid-19: segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), no primeiro ano, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca 25%.

A psicóloga da Vibe Saúde, Chalise Maris Martin Reges, explica que, para lidar com os efeitos dessa sobrecarga – e mesmo para evitar que ela surja –, o acompanhamento psicológico é da maior importância: “Estar atento aos impactos que a demanda do mundo tem sobre nós é talvez o primeiro passo rumo ao cuidado da sua saúde e é então que abre portas para o acompanhamento psicológico”.

O acompanhamento psicológico adequado pode ajudar o paciente a desenvolver habilidades de inteligência emocional e conquistar mais qualidade de vida, afirma Chalise. “O atendimento é um espaço para importantes encontros de cada um que se permite olhar com um pouco mais de carinho e cuidado, respeitando a si próprio”, explica a psicóloga.

Esse processo envolve, entre outras etapas, a reorganização da rotina e o acompanhamento constante. Dessa forma, a pessoa pode administrar aquilo que compõe a sua rotina de forma mais saudável e mais consciente. Olhar para si mesmo tem muita relevância, e o autocuidado é uma estratégia eficaz para preservar o equilíbrio e o foco.

Autoavaliação

Com essa estratégia, começa um processo de autoavaliação e autoconhecimento, e é assim que se torna possível identificar, compreender e cuidar dos limites pessoais, lidar com as dificuldades, inseguranças, necessidades e desejos. A telemedicina é uma ferramenta importante para isso, diz Chalise: “Permite um atendimento com contato olho no olho, sentindo a vibração do outro, o acolhimento. A tela ajuda neste sentindo. Traz novas possibilidades de conexão e ao mesmo tempo de liberdade”.

A psicoterapia seria mais uma tarefa a ser inserida na rotina – mas, ao contrário das demandas que exigem mais e mais, seria um tempo reservado para lazer, diz Chalise. “A terapia é uma demanda e espaço pessoal próprio e isso faz diferença. Passa a ser uma prioridade, um tempo reservado a você, por você e para você”, explica.

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.4 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher.

A startup oferece em seus serviços atendimentos clínicos e psicológicos com mais de 10 especialidades. A empresa também oferece serviços personalizados para empresas nos segmentos B2B e PME.