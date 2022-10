Odontologia está entre as áreas mais inovadoras da saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de outubro de 2022.

Os avanços científicos e tecnológicos garantem melhorias e permitem que os cirurgiões-dentistas realizem procedimentos menos invasivos e mais assertivos. A busca constante e incessante pelo conforto e por tecnologias que tornem os procedimentos menos dolorosos e demorados coloca a Odontologia como uma das áreas mais promissoras para iniciativas e avanços tecnológicos em que ainda há muito a ser feito.

Para o cirurgião-dentista, Analista de Marketing Digital e membro da Câmara Técnica de Prótese Dentária do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Reinaldo Cesar Yoshino de Lima, essa busca justifica-se, principalmente, devido a um aspecto inerente à profissão. “A Odontologia é uma das poucas áreas da saúde na qual o profissional toca nos pacientes. Mais do que isso, o profissional mexe dentro do paciente e, pior, com o paciente acordado e prestando atenção em tudo”.

Da radiologia ao laser

O Dr. Reinaldo explica que os avanços na Odontologia nos últimos 10 anos foram expressivos. “Houve uma explosão no número de inovações na última década. Contudo, é importante lembrar que a Odontologia vem inovando desde a década de 90”.

Em relação a procedimentos invasivos, destacam-se os avanços que beneficiaram os cirurgiões-dentistas nas especialidades de Radiologia e Imaginologia. “Atualmente, temos os avanços na área de escaneamento digital e tomografias que modernizaram os processos da Ortodontia, da Ortopedia Funcional dos Maxilares e na especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial que, além dos exames de imagem que melhoraram a assertividade na localização de estruturas em três dimensões, também contribuíram para que os cirurgiões-dentistas pudessem imprimir modelos em 3D para melhor estudar e visualizar o campo de atuação e propor a melhor forma de execução”.

Além dessas, também foram bastante impactadas as especialidades de Dentística, Prótese Dentária, Prótese Bucomaxilofacial e Implantodontia.

O uso de tecnologia também influenciou na possibilidade de facetas cada vez mais finas, a ponto de chegarem à espessura de lentes de contato oftalmológicas. Popularmente, essas facetas foram batizadas de lentes de contato odontológicas. Esteticamente vantajosas, também têm outras vantagens como o número reduzido de visitas dos pacientes ao consultório e a redução no tempo despendido no atendimento.

Nessa mesma linha, existe hoje a cirurgia guiada, que vem para auxiliar principalmente o planejamento de reabilitações orais com implantes, pois dessa forma, segundo o Dr. Reinaldo, é possível planejar virtualmente todo o procedimento sem cortes e sem pontos e também posicionar os implantes com mais precisão e segurança.

Na Ortodontia, o especialista explica que houve muitos avanços, desde aparelhos fixos autoligados, passando pelos fixos estéticos até chegar nos atuais alinhadores estéticos ditos invisíveis, que tiraram da cabeça dos pacientes os aparelhos fixos convencionais metálicos dos tratamentos ortodônticos.

A anestesia eletrônica também representa um importante avanço, principalmente para os pacientes aicmofóbicos (que têm medo de agulha). “Mesmo para os que não têm tanto medo, o fato de saber que há soluções modernas para o incômodo da anestesia causa alívio, já que esse é um dos principais motivos que afastam os pacientes dos consultórios. O uso de quantidades calculadas e suficientes de anestésico é benéfico para evitar superdosagem, minimizando riscos que, mesmo sendo pequenos, ainda existem, além de evitar a sensação desconfortável pós-anestesia, da qual o paciente frequentemente se queixa”.

O uso do laser na Odontologia para diversas situações, segundo o Dr. Reinaldo, já é uma prática muito comum. Sua aplicação destina-se ao alívio de dores, ao relaxamento muscular e, terapeuticamente, no tratamento de aftas, úlceras traumáticas, sensibilidade pós-clareamento e em dores pós-cirúrgicas. “Também verificamos seu uso em lesões cariosas, redução no sangramento, redução do risco de infecção, tratamento de superfície dos implantes, entre outras aplicações”.

Inovação na gestão e nas interações

As tecnologias inovadoras na Odontologia também são encontradas em uma área que vem se desenvolvendo de forma cada vez mais estruturada e ganhando bastante relevância: a gestão e administração da clínica. Inúmeros são os softwares de gestão que permitem compilar e analisar dados e também as informações do consultório, o controle financeiro, o estoque, agendamento de consultas, exames e muito mais.

De acordo com o Dr. Reinaldo, ter um sistema informatizado facilita a rotina, otimiza os processos, aumenta o controle e garante mais produtividade em todas as áreas. “As novas tecnologias de armazenamento em nuvem, principalmente, permitem acesso remoto do cirurgião-dentista, que pode tomar decisões estratégicas embasadas em dados, definir estratégia de marketing para determinado público, além de acessar a agenda de forma remota para saber quais pacientes estão agendados e, se necessário, alterar horários ou reagendar consultas à distância”. Ainda referente aos softwares Odontológicos, o especialista cita os prontuários eletrônicos que mantêm as informações organizadas, ocupam pouco ou nenhum espaço físico e podem ser facilmente consultados.

Outro ponto importante destacado pelo especialista diz respeito às interações entre profissionais e pacientes no âmbito profissional. O Dr. Reinaldo explica que os avanços na tecnologia, a popularização das mídias digitais e a velocidade da informação, aliados ao acesso facilitado dos pacientes, permitem que todas as novidades dos diversos mercados sejam rapidamente disseminadas. “Não é raro um paciente entrar em contato com o consultório para saber se o profissional já realiza determinado procedimento ou utiliza o aparelho de última geração lançado recentemente. A área da saúde é uma das que causam medo a muitos pacientes. Não é incomum que os mesmos fiquem atentos a todas as notícias que minimizem seu sofrimento ou acelerem o resultado”.