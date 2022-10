Quais as características dos procedimentos injetáveis?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de outubro de 2022.

O número de microempreendedores individuais no segmento de estética e beleza passou de 100.975 pequenos negócios, em 2021, para 109.443 em 2022, com um avanço de 8% no primeiro semestre em relação à igual período do ano anterior, conforme dados do CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas), coletados pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Trata-se do maior nível em três anos.

Aliás, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar ganhou destaque entre as doze áreas do setor de franquias que alcançaram a melhor receita em março, com 13,4%. Paralelamente, o faturamento das franquias aumentou 8,8% no período analisado, passando de R$39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões, de acordo com a “Pesquisa de Desempenho – 1º trimestre de 2022”, da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Ainda no mês de março, a corrente de comércio do setor de HPPCA (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) chegou a US$ 130,6 milhões (R$ 683,63 milhões) – uma alta de 3,3% em comparação ao resultado obtido no final do primeiro trimestre do ano anterior, que foi de US$ 126,4 milhões (R$ 661,64 milhões).

O dado faz parte de um levantamento da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Segundo o estudo, o saldo da Balança Comercial apresentou superávit no valor de US$ 3,7 milhões, revertendo o saldo deficitário de março de 2021, que foi de US$ 5,9 milhões (R$ 30,88 milhões).

De acordo com o Dr. Luddi Oliveira, coordenador de cosmiatria do DOME Núcleo Avançado e speaker da Galderma, assim como nas demais áreas do setor de beleza, a adesão a procedimentos injetáveis também vem em uma crescente, mas ainda é comum que haja dúvidas com relação à modalidade.

Oliveira conta que os principais procedimentos injetáveis disponíveis são preenchimentos com ácido hialurônico, skinbooster, profhilo e sculptra, sendo o preenchimento com ácido hialurônico e sculptra, um dos mais procurados.

Segundo o médico, é preciso considerar que há uma série de diferenças entre os procedimentos: os preenchedores com ácido hialurônico servem para volumizar regiões como lábios, queixo e maçãs do rosto.

“Já os skinboosters tratam rugas finas através da hidratação da pele. E o profhilo e o sculptra, por sua vez, são bioestimuladores de colágeno que atuam na qualidade da pele e tratamento para flacidez”, explica.

Os tratamentos citados pelo coordenador de cosmiatria do DOME Núcleo Avançado movimentam um mercado em que o incômodo com a saúde e aparência da pele, como rugas em diversas partes do rosto e do corpo, como na região dos olhos e da boca, pescoço, joelho, colo e “papada” foi citado entre as queixas mais comuns de indivíduos que buscam procedimentos estéticos, segundo uma pesquisa da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Para mais informações, basta acessar: https://www.nucleodome.com.br/