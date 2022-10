Tecnologias viabilizam sinalização digital para PME`s

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de outubro de 2022.

O número de empresas no mundo que considera a inovação entre as três principais prioridades de suas organizações já passa dos 75%, segundo a Most Innovative Companies 2022, pesquisa realizada pela consultoria BCG. No Brasil, inspiradas pelo movimento crescente das startups – que saltou de 4.151 em 2015 para 13.700 em 2021, segundo a Abstartups –, as empresas já consolidadas também investem na inovação para ganhar destaque ante a concorrência. O movimento estimula o reposicionamento das marcas e a oferta de soluções cada vez mais conectadas com as necessidades do mercado.

No caso da jbtec, empresa nacional de software e computação em nuvem que atua no mercado de sinalização digital, a decisão de investir na própria tecnologia veio em 2018. Antes disso, ela se dedicava à oferta de softwares de distribuição de conteúdo internacionais.

“Acompanhamos de perto o nascimento e substituição de diversas tecnologias e notamos que, cada vez mais, a sinalização digital se tornava uma realidade para pequenos empresários mundo afora”, lembra Bruno Gianzanti, CEO da jbtec.

No entanto, segundo o empresário, questões como a língua, o acesso ao suporte e a conversão da moeda fizeram das tecnologias de distribuição de conteúdo para sinalização digital internacionais disponíveis pouco acessíveis para a maioria dos pequenos e médios empresários brasileiros.

Assim, o investimento na própria tecnologia foi estimulado pelo desejo de sanar a dor do mercado que impedia eles de aderirem à estratégia da sinalização digital.

“Por entender o nosso papel social, a maior preocupação foi tornar a tecnologia acessível a todos os tamanhos e tipos de empreendedores. Afinal, a propaganda é a alma do negócio”, observa o CTO, Nélio Santos.

Desenvolvimento

No total, foram 2 anos de preparação até o lançamento da plataforma. Para utilizar a tecnologia e inovar sem encarecer o produto, a diretoria firmou parceria com universidades de tecnologia e investiu na capacitação de jovens desenvolvedores, mantendo um programa contínuo. A decisão reforçou também o compromisso social da empresa, proporcionando uma oportunidade para que os jovens pudessem ingressar no mercado de trabalho e no seu primeiro emprego.

Oportunidades

Com o anúncio da Grand View Research de que o mercado da sinalização digital continuará crescendo e excederá os 30 bilhões de dólares até 2030, a expectativa da empresa que se reinventou nos últimos anos é retomar o crescimento e dobrar o seu faturamento até o final de 2024. Para isso, anunciou recentemente que adentrará no mercado internacional com a nova solução.