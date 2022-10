Votação para prêmio Impactos Positivos classifica finalistas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de outubro de 2022.

O Prêmio Impactos Positivos, que reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos, iniciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a sociedade, contribuindo para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, está com as votações abertas, até o dia 31 de outubro, para definir os três finalistas de cada categoria. Cerca de 20 mil usuários da plataforma participaram da primeira fase, somando 16.992 votos entre os 265 inscritos.

Para participar da votação atual basta acessar o site oficial ( www.impactospositivos.com ), fazer um cadastro e escolher a preferência nas categorias disponíveis. Os vencedores serão conhecidos durante cerimônia de premiação que acontecerá no dia 30 de novembro, em São Paulo. A terceira edição da premiação trouxe algumas instituições parceiras em busca do objetivo de estimular o ecossistema de impacto no Brasil: patrocínio do Sebrae Nacional, parceria institucional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto).

Os projetos, de 15 estados e do Distrito Federal, aguardam os votos da sociedade civil para fomentar o ecossistema de impacto e dar visibilidade para as ideias que buscam a transformação. “Para este ano, esperamos que o Prêmio Impactos Positivos, ao dar visibilidade ao que vem sendo feito por esses empreendedores, inspire outros a seguir o mesmo caminho, contribuindo para a superação de muitos dos desafios existentes hoje no Brasil”, comenta Gisele Abrahão, idealizadora da premiação.

Os negócios de impacto seguem na disputa entre as categorias Ideação (dando os primeiros passos, mas sem formalização), em Operação (empresa já formalizada, com faturamento e modelo de negócios validados) e Tração (empresa já formalizada, atuando no mercado há mais de um ano). Em Ecossistema de Impacto são os dinamizadores, as comunidades e as médias e grandes empresas. Os vencedores de cada categoria ganham visibilidade e reconhecimento para ampliar o impacto dos seus negócios no país.

Os projetos que foram selecionados até o momento ganham o workshop “A receita do pitch ideal”, com o Fernando Seabra, para se preparem para a reta final. Além de membro do conselho do Prêmio Impactos Positivos, Seabra atua também como mentor na Batalha das Startups e no Planeta Startup, diretor da Fiesp, avaliador do Shark Tank Brasil, membro do CONIN-Conselho de Inovação, cofundador do Angel Investor Club, embaixador da Fluência na SBFa, professor em MBAs na área de inovação e empreendedorismo e criador da metodologia Pitch Canvas.

Para a final, além do troféu, os vencedores recebem um ano de associação ao Instituto Capitalismo Consciente Brasil na categoria Startup-MPE, programa Master em Governança da GoNew, aplicação da pesquisa Humanizadas e mentorias especializadas pelo prazo de seis meses (30 minutos por mês) com cada um dos apoiadores: Instituto da Transformação Digital – ITD; Sandra Pinheiro da Pinho Pinheiro – ESG/ODS; Roberta Coutinho da Cedre Consultoria – Governança Corporativa; Alexandre Uehara da Innov8 – Inovação e Tecnologia; Fernando Seabra do Angel Investor Club – Modelo de Negócios e Pitch; e Assis e Mendes Advogados – Consultoria Jurídica. Os três vencedores das categorias do Ecossistema de Impacto também têm a oportunidade de se tornarem mentores dos Negócios de Impacto.