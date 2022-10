Alimentos à base de coco estão em alta no mercado brasileiro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

Com a redução do consumo de produtos derivados de leite e de outros produtos de origem animal, o mercado tendo como principal ingrediente as plantas tem aumentado exponencialmente. Dentro deste universo, o coco é um dos ingredientes mais utilizados no momento, sendo uma opção para substituir as versões lácteas.

Com o crescimento das opções veganas no país, diversas empresas estão construindo portfólios de produtos em consonância com a expectativa desse mercado. Nesse quesito, os fabricantes de alimentos e bebidas estão investindo em produtos à base de coco para criar produtos veganos, melhorar itens que já existem ou aprimorar o valor nutricional dos alimentos.

Um recente estudo de mercado publicado pela Future Market Insights aponta que o mercado de produtos com coco irá crescer a uma CAGR de 7% até 2029. Outra constatação é de que o leite de coco com gordura total deve permanecer como o produto preferido entre uma ampla gama de usuários finais. Fato é que os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos que oferecem vantagens à saúde.

Renata Fleury, empresária fundadora e CEO da diCapri Blends Co., comenta como a fruta é um ingrediente chave na formulação de diversos produtos dentro da indústria alimentícia, não só como base para diversos preparos, mas também como uma opção saudável. “O coco oferece diversos benefícios para saúde, além de ser uma fonte riquíssima de ferro. A fruta também pode ser usado para preparar diferentes compostos com potenciais diferenciados”, complementa.

Os componentes desse nutriente são encontrados em mais de 1.400 produtos alimentares e bebidas disponíveis no mercado. Estas opções à base de coco estão sendo cada vez mais utilizadas e os estudos sobre a fruta somente fortalecem a procura de mais meios de utilização de seus benefícios.