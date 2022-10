Americana sedia novos eventos e reforça vocação como hub de negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

O encerramento da sexta edição da Expodeps, na Feira Industrial de Americana (FIDAM), foi marcado, nesta quinta-feira (20), pelo anúncio do lançamento da Tecnotêxtil Brasil 2023, um dos principais eventos do setor no Brasil. Este é mais um evento de promoção comercial que chega à cidade, fortalecendo a vocação para abrigar congressos e feiras e ativar novos negócios de interesse econômico para a região e o país.

Hélvio Roberto Pompeo Madeira, diretor-presidente do Febratex Group (entidade promotora das feiras do setor em todo o Brasil), afirmou que a chegada da Tecnotêxtil a Americana estava sendo planejada há anos. O evento – que acontecerá entre 7 e 10 de março de 2023 na própria FIDAM – sai do papel com o apoio estratégico da Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Durante três dias, os visitantes conhecerão novidades em tecnologia para os setores de fiação, tecelagem, beneficiamento e confecção. Americana foi escolhida para sediar o evento por ser o centro de um dos principais polos brasileiros de produção de tecidos, segmento que gera empregos e divisas. As cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia controlam, segundo a Febratex, 32% das indústrias do setor.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), presente ao lançamento, afirmou que a chegada da feira mostra que “Americana voltou a sorrir”, com investimentos na modernização das fábricas e a oferta crescente de vagas de emprego na região.

Expodeps

Lançada na última quarta (19), a Expodeps rendeu contratos e parcerias comemoradas pelos 80 expositores, que tiveram a oportunidade de mostrar seus produtos e fechar acordos com novos fornecedores e consumidores. O sucesso dos dois dias de evento foi confirmado pela reserva de estandes de 98% dos expositores para a próxima edição, em maio do próximo ano.

Marcelo Fernandes, presidente da ACIA, promotor da feira, comemorou o empenho dos próprios participantes que, depois de dois anos afetados pela pandemia, arcaram com os custos da organização e festejaram os corredores lotados e a presença dos consumidores. Mais de 2 mil pessoas circularam na feira e conferiram de perto a diversidade de produtos e serviços. “A Expodeps, no pós-pandemia, superou as nossas expectativas”, disse. “É um evento sólido, reconhecido inclusive na agenda de turismo de negócios do Estado de São Paulo. Deixamos de ser uma feira local e passamos a atrair expositores, clientes e visitantes de toda a região, que atendem empresas em todo o país”.

A ACIA mantém o foco na ampliação dos negócios em Americana, reforçando as qualificações como eixo logístico no Estado e infraestrutura consolidada para novas indústrias e comércio. Segundo Marcelo, a entidade busca atrair empreendedores que terão muito a ganhar em se estabelecer na cidade.

Fomento às Exportações

A Expodeps sediou também nesta quinta-feira a 47ª edição do Fórum de Internacionalização de Empresas (FIE), que tem o objetivo de impulsionar os laços comerciais entre empreendedores brasileiros e potenciais clientes estrangeiros.

Otávio Furtado, da PEIEX (Programa de Qualificação para Exportações) – organismo mantido pela parceria entre a Facamp e a ApexBrasil (a agência nacional de incentivo ao comércio exterior) – falou da potencialidade dos empreendimentos nacionais em disputar o mercado lá fora. “Oferecemos a prospecção de parceiros, difundimos técnicas de negócios, orientamos sobre legislação, formação de preços e competitividade”, afirmou.

No mesmo fórum, os diretores regionais da Ciesp, Leandro Zanini e Ana Cavadas, detalharam como as indústrias locais podem explorar mercados promissores, em um leque de oportunidades abertas pelo avanço do comércio mundial.

Leonardo Tirolli, diretor do FIE, resumiu o cenário o atual: “O empreendedor brasileiro se contenta em buscar clientes brasileiros, sem considerar que temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Com a cooperação entre empresários, governos, entidades e universidades, o potencial exportador brasileiro é incalculável”.

Investimentos de R$ 500 mil na FIDAM

A FIDAM, complexo para exposições que soma 26 mil metros quadrados no Jardim Santana, começa a passar com uma revitalização em novembro. Com recursos da ordem de R$ 500 mil, a fachada ganhará nova identidade visual. Também serão reformados os sanitários e os pavilhões que totalizam 6 mil metros quadrados, além do auditório e salas de reunião. Fundado em 1961, o espaço, mantido com recursos da indústria, deverá estar concluído até março, quando acontece a Tecnotêxtil Brasil 2023.