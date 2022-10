Empresas de telemarketing incentivam comunicação mais assertiva com o consumidor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

A campanha da entidade incentiva todas as empresas a adotarem o Código de Ética do Probare (www.probare.org.br), que define parâmetros de auto-regulamentação do setor. Além do código de ética, o Probare certifica as empresas através do Selo de Ética e Norma de Maturidade de Gestão, por meio da adesão espontânea das organizações e adoção das regras estabelecidas no regulamento próprio e submissão à auditoria de verificação. Também as empresas podem aderir sem custo pelo site Probare.

O objetivo da campanha é tornar o contato com o público de telemarketing mais objetivo e respeitoso através de comunicação mais assertiva, lastreada pelo código de ética Probare. No estado de São Paulo, somam 600 empresas que atuam em três pilares: help desk, cobrança e venda. O setor opera nos setores comercial e, especialmente, em áreas de utilidade pública como saúde e serviços essenciais, cuidando dos SACs (Serviços de Atendimento ao Consumidor) de várias empresas, serviços de cobrança, bem como na área social, que engloba doações a ONGs e empresas sociais.

Setor emprega 1,5 milhão de brasileiros

As empresas de contact center empregam aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no Brasil, sendo 400 mil colaboradores no estado de São Paulo. A maioria empregada é formada por jovens em seu primeiro emprego, destes, 70% são mulheres. Todos em regime CLT.

Para o diretor diretor administrativo do Sintelmark, Laurent Delache, o trabalho é bastante sensível, pois trata diretamente com pessoas e suas particularidades e sensibilidades. “Precisamos estar afinados com as boas práticas, por este motivo os treinamentos aos funcionários são constantes e periódicos”, informa.

Segundo Delache, a campanha do Sindicato pretende melhorar e aperfeiçoar a comunicação entre as empresas de contact center e o consumidor final. “Pretendemos que todas as empresas de telemarketing se adequem às boas práticas disciplinadas no Código de Ética Probare. Essa auto-regulamentação do setor, pretende consolidar e aprimorar as relações com os clientes contratantes e consumidores, através de uma atuação ética, com serviços ainda mais qualificados, buscando cada vez melhores resultados, objetivando sempre oferecer um atendimento personalizado e empático ao consumidor, afinal, somos especialistas em relações com clientes”.

Delache observa a importância do serviço de telemarketing para o aquecimento da economia, especialmente do setor comercial, tão afetado pela pandemia nos últimos 2 anos. “O telemarketing é um setor importante para fomentar a economia e o consumo, levando lançamentos e novos produtos ao consumidor e atuando em serviços essenciais como saúde e transporte através do contact center”.