Investimento em publicidade digital ultrapassa R$ 14 bilhões

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

O investimento em publicidade digital ultrapassou a marca de R$ 14 bilhões no primeiro semestre de 2022. Esse aumento está atrelado ao aumento do número de pessoas que utilizam a internet em território nacional, que segundo relatório Digital 2022 Global Overview Report, o Brasil passou de 90,6 milhões de usuários em 2012 para 165 milhões em 2022. Além disso, esses acesso já abrange 97% dos consumidores em regiões metropolitanas do Brasil, aponta estudo pela Interactive Advertising Buereau (IAB).

Nessa pesquisa, também foi feito um levantamento para mensurar os principais meios que as pessoas utilizam para navegar pelas redes. O telefone celular é o primeiro colocado disparado, com 82% de utilização, em seguida, estão os computadores e Smart Tvs com porcentagens bem menores, de 40% e 23% respectivamente.

Esse grande engajamento da população no meio digital, justifica o movimento positivo de investimento em publicidade por parte das empresas. Segundo o estudo divulgado pelo IAB, o primeiro semestre de 2022 obteve um investimento recorde de R$ 14,7 bilhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021.

O estudo também mostra, que a verba é alocada em 3 grandes canais, sendo elas, as Redes Sociais, plataformas de busca e Publishers e Verticais, dentre elas, as redes sociais concentram 52% do investimento e as plataformas de buscas 29%.

Os canais das Redes Sociais concentram o maior investimento devido à grande quantidade de horas que as pessoas passam navegando em suas plataformas, conforme evidenciado no estudo da WeAreSocial, no qual mostra que a média de tempo gasto por um usuário no YouTube é de 23,7 horas por mês, e de 19,6 horas mensais no Facebook.

Se tratando das plataformas de busca, o grande destaque é o investimento no Google Search, onde é possível comprar links patrocinados, que recebem o nome de Google Ads, que são exibidos em posições estratégicas nas páginas de resultado do Google, segundo declaração do diretor de criação da Agência de Marketing Digital Sigu, Vitor Gouveia.

Conforme o relatório Google Ads Benchmark Report, divulgado pela agência de marketing US-based, entre o final de 2021 e o primeiro quarto de 2022, o custo por clique (CPC) pago pelas Google Adwords aumentaram 43% e 39% respectivamente em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Somado a isso, no estudo já citado da IAB Brasil, o investimento em publicidade digital está em constante crescimento desde 2020, aumentando a competitividade na compra de palavras-chave, além disso, o Dólar sofreu uma intensa alta no segundo semestre de 2021, também contribuindo para um aumento do custo na compra de anúncios pagos, que em sua maioria são comercializados na moeda americana.

Em declaração a matéria publicada no site da Cenário Capital, Alexandre Carvalho Rezende, CEO e co-fundador da empresa responsável pela publicação, declarou que, o investimento nos 3 grandes canais são essenciais para a publicidade de digital, e acredita que o aporte de capital nesses setores deve continuar, além disso, ele comenta que a tendência para o próximo ano é o aumento contínuo do Custo de Aquisição de Clientes (CAC). Segundo ele, esse aumento continuará dificultando o retorno financeiro para diversas empresas, com maior impacto em Fintechs, financeiras e bancos.

Rezende continua, que a alternativa para esses problemas, é o investimento em empresas especializadas em entrega de leads e tráfego qualificado, conhecidas como “MadTechs”. O CEO explica que essas instituições utilizam ciências de dados, estudo de mercado e canais alternativos, como, tráfego orgânico, SMS marketing, remarketing, trafego orgânico, dentre outras estratégias, que visam a diminuição do CAC e como efeito, são benéficos financeiramente para os investidores.

Por fim, Alexandre conclui, que a Madtech, como a Cenário Capital, realiza um trabalho de excelência para reduzir o CAC a mais de uma década, através do desenvolvimento e utilização da automação de mídias e campanhas inteligentes, que otimizam os investimentos em publicidade digital. Além disso, ele ressalta, que pessoas capacitadas são fundamentais no mercado para desenvolver as campanhas e monitorar as mídias, melhorando a eficiência dos investimentos através de resultados otimizados.