Lucas Cunha, CEO da Woffice, é premiado no Senac Tec 2022

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

O CEO da Woffice, Lucas Cunha, foi premiado no evento sobre inovação Senac Tec na categoria Serviço Público pelos projetos “Monitora Tocantins”, “Planeja Tocantins”, “Consultas Públicas PPA”, e por ter participado da criação da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Tocantins (ATI).

O Prêmio de Reconhecimento Profissional em Tecnologia da Informação 2002 aconteceu no dia 21 último, em Palmas, no auditório do Senac, em parceria com a Pronto Fibra e a Associação dos Servidores Públicos de Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado do Tocantins (AsticTO).

“Me senti muito honrado porque eu acredito que os profissionais de TI são verdadeiros agentes de transformação social, e os projetos ao qual me levaram a receber esse reconhecimento tratam exatamente sobre isso, de como a tecnologia pode transformar o serviço público, universalizando seu acesso para chegar a quem mais precisa”, destacou Cunha.

Na ocasião, Cunha falou também sobre o papel da Woffice nessa transformação. “A Woffice é uma prova de que a iniciativa privada também tem papel importante nesse processo. Permitindo que pequenas empresas possam fazer a gestão eficiente dos seus negócios, e de forma gratuita, proporcionamos um ecossistema ideal nas localidades em que atuamos, fomentando assim os pequenos empreendedores, gerando uma onda positiva de crescimento, inovação e desenvolvimento”.

Graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pela UNICSUL, Especialista em Python and Research pela Universidade de Havard, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios e Serviços pelo CENES, e pós-graduando em Business Intelligence, Big Data e Inteligência Artificial, Ciências Políticas e MBA em Marketing Digital pela Focus, Lucas Ferreira Cunha é CEO da Woffice LLC desde 2020 e possui vasta experiência na área de Tecnologia da Informação, principalmente na área de Governo Digital, pois além de ser servidor de carreira da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, atuou como Secretário-Geral de Desenvolvimento Regional, Diretor de Planejamento, Diretor de Gestão do Gasto Público, Diretor de Inovação e Desenvolvimento e Diretor de Sistemas da Informação no Governo do Estado do Tocantins.

Cunha foi escolhido pela sua longa contribuição na área pública no Estado do Tocantins como sua participação na elaboração dos projetos de criação da Agência de Tecnologia da Informação do Estado, sendo o seu primeiro Diretor de Sistemas de Informação, estando à frente de iniciativas que culminaram na reorganização e integração dos Serviços da área de Desenvolvimento de Sistemas no Governo do Tocantins, bem como na padronização de documentação, usabilidade, desenvolvimento e testes, resultando nos primeiros serviços da ATI. Na área de Gestão e Planejamento foi responsável pelo projeto de informatização das consultas públicas para elaboração do Plano Plurianual do Estado, e dos projetos Planeja Tocantins e Monitora Tocantins, que permitiu ao Governo do Estado e demais órgãos como Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas a planejar, elaborar e monitorar seus objetivos, indicadores, ações, metas e entregas, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, fiscal e de projetos estruturantes em uma Sala de Situação Virtual a disposição em tempo real aos gestores e técnicos, com informações essenciais para subsidiar as tomadas de decisão.

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, o Senac Tocantins, em parceria com a Pronto Fibra e a Associação dos Servidores Públicos de Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado do Tocantins (AsticTO), realizaram o Senac Tec 2022, um evento que reuniu uma arena de inovação, oficinas, campeonato de League of Legends (LoL), encontro de cosplay e cultura geek, além de palestras temáticas com grandes empresas do setor de tecnologia da informação: Google, Kaspersky, Gartner e RedHat.

O evento Senac Tec foi realizado pelo Senac Tocantins, a Pronto Fibra e a Associação dos Servidores Públicos de Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado do Tocantins (AsticTO). O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Tocantins (ATI) foram apoiadores do evento.