Oitava edição do SIGNAL trará painéis com cases de sucesso

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

A Twilio, plataforma de engajamento do cliente, anuncia que para a oitava edição do SIGNAL, seu evento anual para clientes e desenvolvedores, trará painéis direcionados ao público de Brasil e LATAM, onde serão apresentados cases de sucesso envolvendo clientes brasileiros da empresa, a Magalu e o QuintoAndar. A conferência ocorre de forma online e gratuita nos dias 2 e 3 de novembro. Alguns dos participantes de destaque serão o ator e cineasta George Clooney e o desenvolvedor e criador de cookies HTTP, Lou Montulli. Inscrições para um passe Explorer gratuito estão disponíveis no site.

“Um dos pontos de destaque da edição, e que evidenciam muito sua temática central, são os painéis com Magalu e QuintoAndar, que trazem cases de sucesso de clientes brasileiros para apresentar as soluções da Twilio para seus desafios de mercado”, comenta Rodrigo Marinho, Regional Sales VP LATAM da Twilio. Para os interessados, os painéis ligados aos cases são: “Driving Conversion with WhatsApp, with Magalu” e “Developing customer experience as a brand asset”, que ocorrerão nos dias 3/11, das 15h10 às 15h25, e 2/11, das 12h20 às 12h35, respectivamente.

Para o Magalu, plataforma de compra e venda brasileira, a solução para seus principais desafios foi encontrada junto a API da Twilio para WhatsApp Business, usada para ajudar os clientes da empresa a finalizarem seus processos de onboarding e direcioná-los ao marketplace. “A Magalu buscou aumentar suas taxas de conversão, de integração e ROI, estabelecendo metas de crescimento e desenvolvendo uma estratégia criativa para atingir essas metas usando o alcance global da API da Twilio para WhatsApp”, completa Marinho.

O QuintoAndar é uma proptech da América Latina, avaliada em US$ 5,1 bilhões. São, indiscutivelmente, a maior proptech do Brasil. Sua ampla parceria com a Twilio ajudou o QuintoAndar a expandir seus negócios de forma rápida e transparente, resultando em melhores índices de satisfação do cliente, resoluções na primeira chamada, SLAs e disponibilidade de canal digital.

A empresa conseguiu escalar suas comunicações de forma personalizada, com base em insights de dados, e esses KPIs críticos estão aumentando graças a um arsenal de soluções da Twilio. “O painel apresentará como o QuintoAndar está aproveitando ao máximo o Twilio Flex, conectividade PSTN, voz programável, entroncamento SIP, API para WhatsApp, SMS, API de conversas e proxy para ficar à frente no mercado imobiliário e se manter disruptivo em um segmento bastante tradicional”, explica Marinho.

O SIGNAL 2022

Atualmente, os consumidores possuem opções ilimitadas de marcas com que interagir, assim como opções igualmente ilimitadas de como interagir com elas, elevando a concorrência entre essas empresas a um nível nunca visto. O principal desafio que os líderes empresariais enfrentam é o custo e a complexidade de encontrar clientes, alcançá-los e mantê-los a longo prazo. Neste ano, no SIGNAL, a Twilio explorará maneiras tangíveis pelas quais as empresas podem se afastar das mensagens de transação tradicionalmente trocadas com os clientes, a fim de construir relacionamentos profundos com eles – tudo isso enquanto se diminui os custos de aquisição de clientes e se aumenta o valor da vida útil desse cliente.

Além disso, nesse ano, o SIGNAL terá:

Os convidados especiais George e Amal Clooney para discutir a importância dos relacionamentos e do envolvimento com suas comunidades e fãs. A dupla também discutirá seu trabalho com a Clooney Foundation for Justice, que defende os direitos de jornalistas presos, a comunidade LGBTQIA+, mulheres, comunidades marginalizadas e defensores de direitos humanos;

Um keynote para desenvolvedores, no segundo dia do evento, incluindo destaques de produtos do ano passado e demonstrações;

O CEO da Twilio, Jeff Lawson, e o Chief Product Officer, Eyal Manor, se reunirão com o renomado desenvolvedor Lou Montulli, que criou o navegador web mais antigo, Lynx, e é responsável por várias inovações de navegadores, incluindo cookies HTTP e a tag blink;

Diversas sessões interativas, painéis e workshops que demonstram como as empresas podem gerenciar e ativar melhor os dados dos clientes para construir relacionamentos diretos e duradouros;

Diversas áreas de negócios, incluindo espaços dedicados a desenvolvedores e gerentes de produto, profissionais de marketing, experiência do cliente e organizações sem fins lucrativos, com mais de 20 demonstrações de produtos de deep dive e uma visão detalhada dos novos produtos Twilio;

Uma experiência envolvente de plataforma virtual com tecnologia própria da Twilio, onde clientes e participantes podem se conectar em tempo real nos canais de sua escolha.

Espera-se que mais de 50.000 pessoas de todo o mundo participem do SIGNAL deste ano para reimaginar a maneira como as empresas interagem com seus clientes. A agenda SIGNAL atende desenvolvedores, líderes e criadores de todos os níveis de habilidade, oferecendo técnicas para criar experiências digitais significativas em escala.