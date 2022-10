Personal organizer lança projeto de organização de interiores em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

Elaborado para as pessoas iniciarem 2023 com a vida mais organizada dentro de suas casas, a Sua Casa com Vida, organização empresarial, residencial e de eventos, apresenta o projeto Ambiência Leve, que tem o objetivo de organizar e acomodar roupas, acessórios e itens variados, além de ajudar no desapego de coisas que não são mais utilizáveis.

O conceito do projeto consiste em oferecer ao cliente uma análise completa dos espaços e dos itens, com planejamento e otimização do ambiente, checklist e levantamento de informações, e estratégia técnica utilizando o método SNAAP. Há, ainda, um tutorial para orientar o desapego, vídeo para dobra de roupas, guia de produtos e organizadores, além de uma lista de fornecedores.

De acordo com a Personal Organizer, Alessandra Melo, para cada ambiente é sugerido um produto que melhor organize cada item. No quarto, por exemplo, onde se guardam cintos, roupas íntimas e outros acessórios em gavetas, ela sugere colmeias de plástico ou de acrílico, que visam acomodar esses objetos separadamente dentro do mesmo lugar.

Serviço

Projeto Ambiência Leve

Informações: instagram.com/suacasacomvida