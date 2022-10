Vagas de trainee e estágio remotos são anunciadas por empresa de tecnologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

A empresa de sistema para gestão de indústrias, Nomus, localizada no Rio de Janeiro (RJ), está recrutando recém formados e universitários em diferentes locais do Brasil. Para integrar seu programa de trainee, busca-se profissionais de Engenharia, Administração, Contabilidade, Economia ou Sistemas de Informação que residam nas cidades Fortaleza (CE), Recife (PE), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Para o setor de Desenvolvimento, a empresa de tecnologia abriu vagas de estágio remunerado, voltadas para estudantes com conhecimento inicial em JAVA e com perfil para trabalho remoto.

O Trainee Nomus tem a duração de até 2 anos, durante o qual o colaborador poderá treinar seus conhecimentos passando pelas áreas de Sucesso do Cliente, Implantação, Suporte ou Comercial. De acordo com o CEO da empresa, Rafael Netto, o objetivo é acelerar o aprendizado e a formação do profissional que acabou de sair da academia: “Queremos que o trainee pratique e cresça as habilidades sobre gestão de fábricas e, assim, possa atuar diretamente no auxílio aos clientes. Visamos também uma função de liderança na expansão dos negócios em sua região para aqueles que se destacarem.”

Os estagiários selecionados devem estar cursando a partir do 3º período de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas ou cursos relacionados. O trabalho tem a carga horária de 30 horas semanais com horário flexível e regime home office (para pessoas que não residem no Rio de Janeiro-RJ). Além do estágio, também estão sendo disponibilizadas vagas remotas para Desenvolvedor JAVA, que vai desenvolver novas funcionalidades previstas no roadmap do produto utilizando JAVA, Javascript, struts, Spring, hibernate, jQuery e css, dentre outras funções assumidas.

O processo seletivo é todo online e é composto pelas fases de análise de currículo, prova e entrevista. Os interessados devem se candidatar pelo site (https://www.nomus.com.br/carreiras/#vagasdisponiveis) . “Aprimorar o conhecimento e lapidar os talentos para que evoluam logo é nosso foco com a chegada dos novos trainees e estagiários como reforço do time. Sabemos que esse é o grande desafio das empresas de software que estão crescendo em seus mercados e com a gente não é diferente”, comentou o responsável pelo RH, Rogério Sampaio.