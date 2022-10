Especialista dá dicas de como fazer limpeza das lentes de óculos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de outubro de 2022.

Os usuário de óculos sabem a importância de uma boa limpeza nas lentes para desfrutar de uma visão nítida e livre de manchas e sujeiras. O que muita gente não sabe é que os cuidados adequados com as lentes vão além de garantir uma boa visão – eles também prolongam a vida útil dos óculos. É o que garante Flavio Nery, Gerente de Produtos da ZEISS, multinacional alemã especializada na produção de lentes.

“A visão é responsável pela maior parte da nossa percepção do mundo e por isso não devemos nunca comprar óculos em camelôs e sem receita médica, pois o acessório pode agravar os sintomas e abrir caminho para outras doenças. O uso de lentes de qualidade e fabricadas de acordo com a necessidade do paciente é fundamental para a saúde dos nossos olhos, garantindo mais conforto e qualidade de vida”, destaca o especialista, que lista alguns cuidados importantes para fazer a higienização dos óculos de forma rápida, completa e segura, em casa ou na rua:

1. Lavar bem as mãos

Para que as lentes fiquem impecáveis ao final do processo de limpeza, é preciso lavar bem as mãos antes de começar. “Além da sujeira habitual e da oleosidade encontrada na ponta dos dedos, resíduos de produtos como hidratantes ou perfumes podem entrar em reação com o revestimento da sua lente e prejudicá-la”, alerta Flavio Nery.

2. Água e detergente neutro

A água corrente é uma ótima alternativa para remover a sujeira das lentes na hora de higienizar os óculos. Para fazer a limpeza de forma correta, é necessário espalhar entre os dedos uma gota de detergente líquido com pH neutro, até formar espuma, e depois aplicá-la nas lentes com cuidado. É importante utilizar movimentos delicados para fazer a limpeza na superfície das lentes e depois realizar o enxague em água morna para ajudar a eliminar resquícios causados por manchas de gordura, por exemplo.

3. Usar o tipo de tecido correto

A manga da camisa ou a barra do vestido não são a melhor maneira de limpar os óculos, já que os tecidos contêm micropartículas de poeira e sujeira que podem causar danos irreversíveis na superfície das lentes. “Com o tempo, os riscos se acumulam e prejudicam a qualidade das lentes, pois essas fissuras dispersam a luz e irritam os olhos. Por isso é importante usar flanelas de limpeza em microfibra, que também precisam de manutenção”, recomenda o especialista. Segundo ele, o tecido deve ser lavado regularmente apenas com água e em temperatura não superior a 40º.

4. Lenços próprios para limpeza de lentes

O uso de produtos específicos para fazer a limpeza das lentes também é uma ótima alternativa para quem busca praticidade e conveniência no dia a dia. “Os lenços umedecidos e próprios para a limpeza das lentes ficam armazenados em pequenas embalagens individuais e podem ser utilizados para fazer a higienização em qualquer lugar, em casa ou na rua. Cada unidade é descartável e pode ser utilizada para remover a sujeira e manchas de forma rápida e segura”, explica Flavio Nery.

5. Cuidado na hora de guardar os óculos

Mesmo as lentes mais modernas não vão resistir aos riscos se os óculos forem guardados soltos dentro da bolsa ou mochila e junto com objetos como chaves e canetas, por exemplo. Por isso, é preciso usar sempre o estojo para proteger o acessório. Quando isso não for possível, os óculos devem ser deixados em local seguro e com as lentes voltadas para cima. Além disso, os óculos não devem ser expostos ao calor extremo, pois grandes oscilações de temperatura também podem rachar a superfície das lentes.