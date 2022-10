Canon Medical inaugura espaço na Casa Canon

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de outubro de 2022.

Nesta quarta-feira, dia 26, a Canon Medical inaugurou um espaço dentro da Casa Canon, que fica na Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 86, na Vila Mariana, São Paulo. Nesse local, será possível expor equipamentos médicos de ultrassom mais modernos, além de ferramentas interativas para apresentar as várias tecnologias da Canon Medical no espaço, ou seja, será possível apresentar todo o portfólio de produtos da empresa médica.

Participaram do evento o presidente da Canon do Brasil, Masahiro Sato, em visita inédita ao Brasil, do presidente da Canon Medical do Brasil, Flávio Martins, do diretor de Marketing da Canon Medical, Eduardo Davigo, entre outros profissionais, foram convidados também importantes nomes da radiologia, incluindo o Dr. Cesar Nomura, presidente da Sociedade Paulista de Radiologia.

“O espaço dentro da Casa Canon é fundamental como uma ferramenta para aumentar a nossa capacidade de expor as tecnologias da Canon Medical e também fortalecer a nossa marca, já que estamos expondo em um espaço com toda a gama de produtos da Canon”, afirma o diretor de Marketing da Canon Medical, Eduardo Davigo.

A Canon Medical utilizará o espaço por agendamento, dessa forma será possível apresentar de maneira mais adequada as tecnologias e novidades da empresa.

Serviço

Lançamento espaço da Canon Medical na Casa Canon

Quando: dia 26 de outubro de 22

Onde: Casa Canon

Horário: 18h às 22h.