Evento internacional discute o sistema de saúde do futuro

* Por: DINO - 31 de outubro de 2022.

Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) elencou como a Inteligência Artificial (IA) pode fortalecer a área em todos os países. O documento Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health, na tradução “Ética e Governança da Inteligência Artificial na Saúde”, lista o papel que ela pode desenvolver no setor, com benefícios no atendimento clínico, em pesquisas, ampliação de novos fármacos, além de implementação de políticas, a exemplo de monitoramento de doenças, resposta a surtos e gerenciamento de sistemas. As novas tecnologias, que transformam a forma como o cuidado é oferecido, as possibilidades de uso da IA, os avanços em diagnósticos e tratamentos estarão na rodada de debates de evento gratuito e online, voltado para profissionais da saúde, médicos e gestores, no próximo dia 4 de novembro, a partir das 9h. Com palestras curtas e objetivas, a ação vai abordar o sistema de saúde na sua integralidade, da gestão às práticas médicas, com a participação de mais de 50 palestrantes de entidades públicas, privadas e internacionais.

Com o tema “O Sistema de Saúde do Futuro, hoje”, a terceira edição do Summit Internacional Americas, um dos mais importantes encontros anuais do setor, abrange diversas especialidades e aspectos, como gestão, inovação, tecnologia e linhas de cuidados. Conrado Cavalcanti, diretor de medicina diagnóstica e das unidades ambulatoriais da rede Americas e um dos membros da comissão científica do evento, diz que a ideia é ampliar as estratégias não só em gestão de protocolos mais eficientes, mas em avanços que possam gerar melhorias em todo o setor. “ Atualmente, é impensável falarmos de saúde sem mencionarmos as novas tecnologias, que transformam a forma como o cuidado é oferecido. O apetite por investimentos está maior e, no cenário atual, em que é preciso ser veloz para se manter competitivo, metodologias ágeis vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado”, explica.

Em uma rodada ampla e com temas apresentados por nomes de destaque no cenário da saúde, palestras simultâneas vão acontecer e, dependendo da área de atuação, atender aos diversos interesses da audiência, a exemplo de como as startups e a Inteligência Artificial estão se revelando fundamentais para acelerar as transformações. Rafaela Guerra, diretora de Care Delivery do UnitedHealth Group Brasil, diz que há inúmeros benefícios observados quando empregamos adequadamente essas possibilidades. “Contudo, ainda há certa resistência causada pela insegurança e desconhecimento do real potencial das parcerias com as startups e da aplicabilidade das ferramentas de IA, assim como o grande impacto que podem trazer para os papéis e processos existentes no negócio”, pondera a executiva.

Nas inovações, dentro das diversas especialidades que estarão nas mesas, por exemplo, em transplantes, a incorporação de biomarcadores de lesão às células renais e detecção de problemas de modo mais precoce estará na pauta da moderadora e chefe do Sistema de Excelência em Nefrologia e Transplante do UnitedHealth Group Brasil, Maria Fernanda Carvalho.“ Será uma oportunidade para falarmos sobre os avanços técnicos do transplante hepático e as fronteiras que estão sendo ampliadas na transplantação em oncologia e, ainda, nos atualizarmos sobre os aspectos mais importantes do transplante de fígado na criança, com um time que tem a maior experiência e os melhores resultados na América Latina”, ressalta.

Paulo Cesar Souza, médico e membro da comissão científica e curadoria do Summit, explica que essa edição será de palestras curtas e objetivas, o que permite a audiência migrar de temas que sejam de suas áreas de interesse e consigam absorver as informações nos distintos painéis em apenas um clique. “Com formato inovador, o Summit oferece aprimoramento, de modo dinâmico, em um momento que temos pouco tempo, mas em que é preciso atualização contínua em um setor em constante evolução”, finaliza.

Serviço:

Summit Internacional Americas – Evento online

Dia: 4/11, das 9h às 17h30

Inscrições e informações: https://www.summitamericas.com.br/home