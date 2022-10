Marketing de influência dispara com o crescimento de influenciadores no Brasil

* Por: DINO - 31 de outubro de 2022.

Segundo uma pesquisa realizada pela Influencer Marketing Hub, empresa dinamarquesa especialista em produção de conteúdo para as redes sociais, mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo se consideram criadoras de conteúdo. E o Brasil está no topo deste ranking, contabilizando aproximadamente 10,5 milhões de influenciadores que utilizam o Instagram, de acordo com um levantamento divulgado no portal de notícias, Valor Econômico.

Conceito de marketing de influência

O conceito de marketing de influência: ele é um conjunto de estratégias que utilizam de uma pessoa (influencer) para convencer e influenciar na decisão de compra do consumidor, em prol da marca. Pode parecer um conceito atual, mas utilizar a influência como ferramenta de marketing é algo antigo e acontece desde o surgimento da mídia. Ao analisar o comportamento humano observa-se que há influências atuando em sua conduta o tempo inteiro, seja uma opinião recebida no ambiente familiar, uma recomendação no ambiente corporativo, um anúncio na mídia, etc.

Uma das definições da palavra ‘Influência’, segundo o dicionário, é: o poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Esse é o principal objetivo de uma empresa, despertar o interesse em seus consumidores e produzir um efeito neles – a compra de seu serviço ou produto. E com o crescente uso das redes sociais, utilizar influenciadores pode ser uma excelente estratégia para alcançar esta meta com mais facilidade.

A era dos “Prosumers”

Com o sucesso exponencial das mídias digitais, tornou-se mais fácil impactar um grande número de pessoas, antes poucas pessoas tinham acesso à mídia, ficando restrito a artistas e famosos. Atualmente, na era digital, uma pessoa desconhecida consegue se tornar um influenciador e isso possibilitou o surgimento dos “prosumers”. Este foi um termo criado pelo escritor Alvin Toffler na década de 1980, a partir da junção das palavras produtores e consumidores, o conceito define o novo papel dos usuários na internet, em que além de consumirem, criam conteúdos simultaneamente.

“Não existe internet, muito menos rede social, sem conteúdo”, Trecho retirado do livro “Economia da Influência”, escrito por Flávio Santos. É o conteúdo que faz a internet girar e continuar ativa, é isso que garante o sucesso de um perfil ou de um influencer, oferecer conhecimentos e coisas que agreguem ao público.

Crescimento do mercado

Ainda segundo a pesquisa realizada pela IMH, a indústria de marketing de influência deve movimentar aproximadamente 16,4 bilhões de dólares em 2022. Este valor evidencia a grande tendência de mercado que está surgindo, e segundo um levantamento feito pela Nielsen, empresa especializada em percepções, dados e análises de audiência, entre 2021 e 2022, estima-se que haverá um crescimento de 53% do investimento das marcas em marketing de influência.

Benefícios do marketing de influência

Por meio dessa estratégia é possível atingir resultados positivos como:

– Facilidade em captar a confiança dos consumidores;

– Alcançar o público certo, impactando pessoas interessadas no nicho em que a empresa atua;

– Maior originalidade da marca;

– Fortalecer a imagem da marca e gerar valor afetivo nos consumidores;

– Potencializar os valores e a história da empresa;

– Oferece um gama de possibilidades de criação de conteúdo, em que é possível explorar diferentes formatos, assuntos e características do produto/serviço oferecido;

– Aumento das conversões de venda;

– Aumento da presença online e apresentação da marca para uma grande quantidade de pessoas.

Marketing de influência nas pequenas empresas

“Pessoas gostam de pessoas, o ser humano é sociável e gosta de se relacionar e trocar experiências. esta é a forma mais fácil de criar confiança e identificação com o público.”, diz Marcio Samia, fundador da agência de marketing 360° Imediatto Comunicação.

A aplicação do marketing de influência não se limita apenas a grandes empresas, existem influenciadores de diversos nichos, quantidade de seguidores e que negociam de formas diferentes, então é possível encontrar o parceiro que mais se encaixa com uma microempresa.

Diante o exposto, são bons os resultados obtidos a partir desta ferramenta e com isso surge o maior desafio para as empresas: encontrar o influencer que mais combine com cada segmento. Em uma entrevista com Marcio Samia, ele explicou o passo a passo de como é feito o planejamento e o processo de escolha dos influenciadores digitais.

“O primeiro passo é definir quais são os objetivos com a campanha de influenciadores, observando fatores como a necessidade do negócio, o nicho de mercado atuante e o orçamento disponível” – explica Marcio. O segundo passo é o estudo intensivo de mercado e público, analisando quais tipos de conteúdo o público consome, os canais digitais que eles mais utilizam, quais os influenciadores eles acompanham e principalmente o que os influencia na tomada de decisão de compra.

Posteriormente é importante buscar por influenciadores que possuem o mesmo público que o próprio negócio e que se identifiquem com os valores da marca, esse é o ponto mais importante, já que o objetivo é conquistar a confiança por meio de uma indicação real do produto. Ao escolher o influenciador certo é importante planejar o que será feito junto com ele, definindo o formato que será publicado (post no feed, story, reels, vídeo em outras plataformas, etc.), a frequência e a linguagem utilizada.

“Depois de planejar e colocar a campanha em ação é essencial analisar métricas como impressões, pessoas alcançadas, engajamento, novas visitas ao site, leads gerados e conversões de vendas”, Finaliza o especialista em marketing.

O marketing de influência pode ser uma boa ferramenta já que traz grande retorno e não precisa de grandes investimentos. A chave de seu sucesso é o profundo estudo do mercado e do nicho para definir a estratégia correta. Contar com a ajuda de uma agência de marketing pode ser uma ótima solução, já que ela te disponibiliza o caminho correto a ser seguido.