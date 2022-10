Pesquisas apontam otimismo com as vendas da Black Friday

31 de outubro de 2022.

Há um otimismo para alavancar as vendas durante a Black Friday. Pesquisa Black Friday 2022, do UOL, mapeia que a proximidade da Copa do Mundo com a promoção impulsiona o interesse pelas compras. Dados gerais da pesquisa, realizada em parceria com a MindMiners, mostram que 62% dos entrevistados declararam intenção de ir às compras no próximo dia 25 de novembro.

Grande parte dos entrevistados afirma estar mais animada em fazer compras em função da Copa Mundo, afinal o primeiro jogo será no dia 24 de novembro. A pesquisa do Uol foi realizada entre 23 e 27 de junho. Ao todo, cerca de 1 mil pessoas acima de 18 anos conectadas à internet, das classes ABC e de todas as regiões do Brasil, responderam ao questionário online – na plataforma MeSeems, da MindMiners.

“O negócio precisa estar preparado para aproveitar essa disposição do consumidor para fazer compras”, afirma Ricardo Nunes, que fará curso gratuito e online com recomendações para aproveitar a data promocional. “Vale considerar que para alguns dos seguimentos essa é a segunda data mais importante do ano, só perdendo para o Natal”, acrescenta o empresário, que compartilha o seu conhecimento de mais de 30 anos de varejo, como fundador da Ricardo Eletro. Atualmente, ele comanda a R1 Formação Empreendedora.

Na Black Friday 2022, apesar do otimismo do consumidor apontado na pesquisa, os comerciantes enfrentam desafios que podem afetar as vendas, pontua Nunes: inflação, crescimento do PIB previsto para abaixo de 0,5%, dólar acima de R$ 5, desemprego e taxa SELIC alta.

Uma pesquisa do portal Instituto Reclame AQUI revela que: