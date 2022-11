Cemitério promove feira de adoção de pets e ação sustentável

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2022.

Após um período de restrições e desafios por conta da pandemia, o Dia de Finados no Cemitério Vertical de Curitiba volta acontecer em formato presencial e sem restrições. A organização do local projeta, para o feriado, um público de 40 mil pessoas. Os visitantes poderão contar com uma programação, serviços especiais e a atenção de 250 colaboradores do Cemitério Vertical incluindo atendimento em libras que será realizado por 5 profissionais.

A programação reserva ainda atividades para crianças, apresentação musical, missas ecumênicas e em parceria com a Cruz Vermelha será ofertada aferição de pressão aos visitantes. Todas as atrações terão tradução simultânea em libras e transmissão online nos canais do Cemitério Vertical no YouTube e Facebook. A programação completa pode ser acessada através do link: cemiteriovertical.com.br/finados/.

Segundo Vanessa Zimkovicz, responsável pelo marketing do Cemitério Vertical, o tema para a campanha deste ano, “O legado de quem vive e de quem fica”, busca valorizar as boas atitudes e o senso de responsabilidade social herdadas pelas pessoas. “Pedimos que as pessoas reflitam sobre o que podem fazer para deixar um legado positivo para a sociedade”, afirma Vanessa.

Apoio à causa animal

Em parceria com a organização da We Love Pets e a Associação Entre Patas e Beijos, a Feira Social Pet, que acontecerá durante o Dia de Finados, busca incentivar a adoção responsável de filhotes e também cães adultos resgatados. Em outra ação em prol da causa animal, o Cemitério Vertical e a organização Livros e Latidos arrecadarão livros para venda. Toda a renda também será revertida para ações a favor dos bichinhos de estimação.

A ação “Reciclando com Amor” fará a arrecadação de recicláveis como tampas plásticas de refrigerante, água, shampoo, leite, sucos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, material de escritório; lacres de alumínio; tampas metálicas de azeite, bebidas, doces, conservas, entre outros. Todo o valor das vendas dos recicláveis será revertido para a causa animal.

Estrutura

Inaugurado em 1989, o Cemitério Vertical de Curitiba é considerado uma das maiores necrópoles da América Latina. Localizado no bairro Tarumã, em uma área de 64 mil m², o espaço tem capacidade para mais de 113 mil sepultamentos entre lóculos e ossuários. Também possui 04 capelas para velório e no centro do cemitério um anfiteatro com capacidade para 340 pessoas sentadas. Seu quadro conta com mais de 250 colaboradores especializados no atendimento humanizado às famílias.

Serviço:

Dia de Finados no Cemitério Vertical de Curitiba

Endereço: R. Konrad Adenauer, 940 – Tarumã, Curitiba – P

PROGRAMAÇÃO FINADOS 2022

Todas as atrações terão tradução simultânea em libras e transmissão online nos canais do Cemitério Vertical no YouTube e Facebook.

Terça-feira – 01/11/2022

19h30 Missa Solene – Celebração Paróquia Santa Bertila.

Quarta-feira – 02/11/2022

Feira Social Pet – das 9h às 17h

08h às 09h – Missa Solene – Celebração Paróquia Santa Bertila.

09h30 às 10h30 – Apresentação Musical – Com o Quarteto de Vozes M4.

11h às 12h – Missa Solene – Celebração Paróquia Santa Bertila.

13h30 às 15h – Culto Ecumênico com apresentação do Curitiba Coral Igreja Adventista do Sétimo Dia.

15h15 às 15h30 Homenagem aos falecidos pela COVID-19. Para participar, basta enviar foto do ente querido e/ou mensagem para o WhatsApp (41) 99199-9535.

15h30 às 16h30 – Apresentação Musical – Com o Grupo Soro Seresta.

17h às 18h15 Missa Solene – Celebração Paróquia Santa Bertila.

9h às 17h – Hall Capelas – Marise Farias Produções Musicais.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

07h30 às 18h – Vida Emergências Médicas.

07h30 às 18h – O serviço LEVA E TRAZ – Estará disponível na esquina da Av. Victor Ferreira do Amaral com a Rua Konrad Adenauer, em frente ao Jockey Plaza.

8h às 18h – Espaço Criança

9h às 15h – Hospital Cruz Vermelha – Aferição de pressão.

