Demanda global de alumínio aumentará quase 40% até 2030, diz estudo

* Por: DINO - 1 de novembro de 2022.

Um novo relatório do Instituto Internacional de Alumínio (IAI) revelou que a demanda global de alumínio vai aumentar quase 40% até 2030 e o setor precisará produzir mais 33,3 milhões de toneladas métricas para atender ao crescimento da procura em todos os setores industriais. Essa descoberta aponta para a necessidade de os produtores de alumínio crescerem de 86,2 milhões de toneladas métricas em 2020 para 119,5 toneladas métricas em 2030.

O estudo detalha ainda que os segmentos de construção civil, transporte, embalagem e elétrico são os quatro setores-chave que impulsionarão a demanda, respondendo por 75% do alumínio necessário. O principal motivo que impulsiona a procura do material são questões de sustentabilidade e mudança climática, para se ter uma ideia, cerca de 75% dos quase 1,5 bilhão de toneladas métricas de alumínio já produzidas ainda estão em uso produtivo hoje no mundo, de acordo com a IAI.

Alumínio na construção civil

O uso do alumínio no mercado de construção civil foi iniciado há menos de um século com a construção do Empire State Building na cidade de Nova York. Desde então, o metal tornou-se onipresente na construção para aplicações residenciais e comerciais, devido à sua durabilidade leve e reciclabilidade. O alumínio pode ser usado em um edifício por mais de 75 anos antes de ser reciclado e reaproveitado para aplicações futuras.

“O alumínio está presente em diversas etapas da construção, podendo ser utilizado de muitas maneiras e em vários elementos da edificação, como esquadrias, fechadas, telhas, revestimentos, fechaduras, dobradiças e puxadores. É um material leve e ao mesmo tempo forte como o aço, é flexível, durável, resistente à corrosão e ecologicamente correto, por isso é um metal que tem chamado cada vez mais a atenção de construtores e arquitetos, principalmente para aqueles que seguem uma linha sustentável”, disse Trajano Neto, gestor da franquia de serralheria Mundo Serralheiro.

Para o gestor, o mercado de alumínio é um segmento com alto potencial de crescimento na próxima década e poderá trazer alta rentabilidade para aqueles que atuarem na área.