Evento aborda tecnologia e inovação sob um olhar de negócios dia 22 de novembro

* Por: DINO - 1 de novembro de 2022.

Com um viés prático das principais inovações tecnológicas do mercado, voltado para profissionais de todas as áreas de atuação que buscam entender e implementar inovações tecnológicas em diversos setores da economia, o Technology Evolution Conference acontecerá no país dia 22 de novembro no formato online e ao vivo.

Evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) reunirá líderes, diretores e tomadores de decisão de grandes empresas, bem como empreendedores. Todo o ecossistema de inovação em um só lugar.

Em 3 anos, o Technology Evolution Conference reúne profissionais para discutir as melhores práticas do mercado e a 4ª edição do TEC despertará reflexões acerca do tema central “O que esperar da próxima era tecnológica de experiências transformadoras para a nova geração?” e promete um dia de grande debate sobre o cenário de inovação e tecnologia.

“O TEC 2022 foi desenhado frente ao atual cenário mundial, com um olhar para as tendências de inovação e tecnologia voltadas à experiência dos usuários. O nosso objetivo com o evento é apoiar o crescimento e a sustentabilidade das organizações em um panorama de grandes mudanças e transformações”, destaca Vanessa Saavedra, Sócia e Fundadora do IEG.

Para a palestra de abertura, o IEG receberá Roman Romancini. Sonhador megalomaníaco e executivo, Roman foi o 18° brasileiro a escalar o Everest e vai compartilhar toda a sua experiência em grandes aventuras que exigem estratégia, planejamento e muita determinação para superar barreiras e obstáculos no tema “Escalada da inovação além das barreiras”.

Com o sucesso dos eventos realizados no formato online e ao vivo, a próxima edição será novamente realizada nesse formato imersivo onde os espectadores acessarão o evento através de uma plataforma totalmente virtual com muitas possibilidades de interatividade e conexão.

Em um dos espaços da plataforma do evento, o “Auditorium”, a audiência acompanhará apresentações planejadas pelo IEG com diversos palestrantes convidados.

Todos os espaços do evento são pensados e customizados com o objetivo de garantir a melhor experiência de interação, conteúdos relevantes, além de um espaço de networking entre os participantes e muito mais.

Já no “Exhibition Halls”, estão confirmados estandes de grandes empresas e startups que de forma interativa apresentarão suas soluções, realizarão apresentações e workshops.

Serão 9 horas intensas de muito conteúdo, em um evento online e ao vivo que irá transformar o olhar sobre inovação digital nos negócios.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.