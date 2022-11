Reação alérgica de americana chama a atenção para preenchimento labial

Compartilhe Facebook

1 de novembro de 2022.

Um vídeo de uma estadunidense que foi parar na emergência de um hospital em Las Vegas (EUA), por conta de uma reação alérgica após a realização de um procedimento de preenchimento labial recebeu 17 milhões de visualizações em uma rede social, ganhou as manchetes de todo o mundo e despertou o interesse popular para com a técnica, que promete o aumento do tamanho dos lábios.

Basia Query publicou o vídeo no sábado (22), pouco tempo após a realização da técnica, quando os lábios “começaram a inchar rapidamente, como se fossem estourar”. Ela contou que já havia realizado outros procedimentos com a mesma profissional, sem qualquer intercorrência. “Descobri que sou alérgica a lidocaína (anestésico local). Nunca tinha usado antes”, disse ela, conforme informações do portal Extra.

Na segunda-feira (24), Query voltou às redes sociais, onde contou que está se recuperando. De acordo com a Dra. Bruna Florenzano Bacelar, cirurgiã-dentista em HOF (Harmonização Orofacial) do Instituto Harmonize-se Brasil, para ocorrer com segurança, o preenchimento labial deve ser realizado após a avaliação junto ao paciente.

“Em primeiro lugar, o profissional de saúde deve analisar todos os aspectos faciais para que seja realizado um procedimento que seja harmonioso e que entregue um resultado de acordo com a expectativa do cliente”, afirma.

Pós-operatório requer atenção

De acordo com Bacelar, é necessário tomar uma série de cuidados após a realização do procedimento, momento em que o lábio deve aparentar ser maior do que o resultado final.

Ela conta que os dez primeiros dias exigem um cuidado redobrado: o paciente não deve praticar atividade física nas primeiras 24 horas, além de evitar morder os lábios e reduzir o hábito de beijar. “No período de recuperação, o paciente deve aumentar a ingestão de líquidos, principalmente água, já que o ácido é hidrófilo e absorve muita água”, recomenda.

Reversão de preenchimento labial exige cuidados

A especialista explica que o procedimento de reversão de preenchimento labial é realizado com um gel à base de ácido hialurônico, substância biocompatível com o organismo humano.

“No procedimento, é usado cânula ou agulha, além de anestesia para proporcionar o maior conforto possível ao cliente”, detalha Bacelar. “O paciente deve consultar o profissional e ficar por dentro da técnica que será utilizada para diminuir ao máximo o risco de intercorrências, que são raras”, complementa.

Ela ressalta que o processo de preenchimento labial pode ser revertido com segurança, mas a anamnese, entrevista com o profissional de saúde, deve ser efetiva, a fim de descobrir possíveis alergias – como a de Query – ou outros pontos de atenção para o resultado desejado.

“Busque um profissional habilitado, com ambiente preparado para atender com segurança, higiene e conforto. Investigue se o produto usado é adequado para a área do preenchimento, seja lábio, mento ou malar. E exija que todos os produtos tenham registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, conclui.

