Ascenty integra categoria “Prata” do Programa Brasileiro GHG Protocol

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

Em continuidade ao seu comprometimento com boas práticas de ESG, a Ascenty – empresa líder no mercado de colocation na América Latina segundo pesquisa da Frost & Sullivan, com 28 data centers próprios no Brasil, Chile e México – foi classificada na categoria “Prata” do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal método de desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa (GEE). A distinção é do ciclo 2022, referente às emissões de 2021.

A categoria prata é destinada às organizações que fazem a publicação de um inventário completo de suas emissões de GEE, que contemple as fontes dos escopos 1,2, sendo o escopo 3 de relato opcional. Vale ressaltar, contudo, que a Ascenty foi certificada “carbono neutro” nos três escopos referente às emissões de 2021 e 2020.

O escopo 1 avalia as emissões diretas da empresa, provenientes de bens próprios da companhia, como automóveis e geradores proprietários, por exemplo. Já o escopo 2 mede as emissões indiretas resultantes de insumos da companhia, originárias na íntegra pela geração de energia elétrica consumida pela empresa. E o escopo 3 contempla as emissões indiretas sem controle da empresa, como aquelas resultantes de fontes particulares de funcionários, parceiros e clientes.

“Desde 2020 temos o Programa Carbono Neutro e, por acreditar na importância de uma cultura corporativa alinhada à agenda positiva global de enfrentamento às mudanças climáticas, decidimos dar esse novo passo ao virarmos membros na categoria prata do Programa Brasileiro GHG Protocol”, afirma Fábio Trimarco, diretor de Compliance e Qualidade da Ascenty.

“Além de sermos os pioneiros do setor ao neutralizar a totalidade de emissões desde 2020, nos tornamos o primeiro data center certificado ISO 14001 em 2016, quando pouco se falava em sistema de gestão ambiental corporativo”, acrescenta.

Para mais informações sobre a neutralização das emissões da Ascenty, basta clicar aqui.