Como conservar peças de luxo para investimento financeiro?

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

Pode ser comum atualmente ver o número de brechós de luxo crescendo e o setor de second hand tomando proporções significativas dentro do mercado brasileiro. De acordo com uma pesquisa realizada e divulgada pela Associação Brasileira de Empresas de Luxo (Abrael), o mercado de bens de luxo, incluindo o second hand de luxo, chegou a uma receita de US$5,226 bilhões em 2020 e a projeção de crescimento é de 3% até 2025.

O second hand de luxo é um mercado movido pelo poder aquisitivo e é muito comum para aqueles que possuem peças de luxo como bolsas, sapatos e acessórios de marcas renomadas e conhecidas, e que após algum tempo utilizando esses artigos, resolvem “desapegar” e vender em brechós.

Tatiane Roque, CEO da empresa Brechó Closet de Luxo explica sobre a nova forma de investimento financeiro que tem sido aderida por consumidores que adquirem artigos de luxo como bolsas e sapatos, e que pode ser a responsável pelo crescimento significativo do mercado de second hand de luxo, “o setor de brechós de luxo está em crescimento agora no Brasil como uma forma de investimento pois, com os constantes aumentos das grifes, você acaba comprando a peça por um preço, com o tempo a peça se valoriza e quando resolve desapegar, na maioria das vezes acaba conseguindo vender por um preço maior do que pagou quando comprou”.

Mas para que esse investimento tenha um retorno lucrativo podem ser necessários alguns cuidados especiais com relação à conservação dos produtos de luxo. Peças de luxo por si só já possuem um tempo de vida e durabilidade muito maior do que peças das grandes lojas de departamentos e fast fashions, porém mesmo assim necessitam de cuidados para prolongar ainda mais a sua durabilidade.

Tatiane Roque explica: “para se obter sucesso nessa forma de investimento é preciso se atentar aos modos de cuidados que cada peça de luxo exige e a forma que as peças devem ser guardadas, higienizadas e cuidadas, principalmente aquelas feitas de couro, pois quanto melhor o estado de conservação, maior será o valor na hora da venda”.

Para a maior durabilidade desses produtos pode ser necessário reservar um lugar especial dentro do closet, pois são peças que necessitam ser guardadas com enchimento dentro para não haver deformação do couro e precisam ser armazenadas com um espaçamento entre elas para não acontecer aderência entre uma peça e outra e acabar manchando.

Manter a higienização da peça também pode ajudar na conservação, tanto na parte interna como na externa, pode-se limpar o forro de bolsas com um pequeno aspirador para retirar as sujeiras e usa um borrifador com água e vinagre para retirar odores indesejados. Existem também produtos limpadores específicos para couro, que são vendidos em sapatarias especializadas e que não danificam o material, podendo ser utilizados sem preocupação.

Roque ainda acrescenta, “peças de couro precisam de um tempo respirando e uma hidratação profunda, então é imprescindível de tempos em tempos deixar a peça respirando, longe da luz solar e de umidade, mas próximo a alguma janela, e que seja feita uma hidratação do couro para não haver ressecamento e nem rachaduras”.

Caso haja o interesse em aumentar a durabilidade do artigo de luxo pode ser interessante se atentar aos modos de cuidados para garantir um ótimo estado e uma boa aparência da peça, como também um bom lucro no caso de haver o desejo de desapegar futuramente.

Para saber mais, basta acessar o site www.brechoclosetdeluxo.wordpress.com/2022/10/10/como-cuidar/