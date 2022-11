Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

Por um dia, jovens de escolas públicas de Magé e Guapimirim, no Rio de Janeiro, trocam a sala de aula por outro espaço de aprendizagem: a pista do Kartódromo Internacional de Guapimirim. No dia 01 de novembro, acontece o grande encerramento do projeto Desafio 4×4 que, desde maio, tem levado empreendedorismo e engenharia para escolas públicas do interior do Rio de Janeiro, por meio de técnicas e aperfeiçoamento de protótipos de carros elétricos. Nas aulas, 100 alunos desenvolvem competências nas áreas de tecnologia, empreendedorismo e cidadania, além de aprenderem sobre união e trabalho em equipe.

O Desafio 4×4 também aproxima os alunos de escolas públicas de novas tecnologias utilizadas no mercado, e busca auxiliar na redução da evasão escolar por meio de projetos desafiadores e criativos que estimulam os jovens. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, realizado pelo IDEC e com o patrocínio da ENEL.

Nesta última etapa, é a hora das equipes mostrarem o seu trabalho e levarem os carros elétricos para cumprirem uma pista de obstáculos e apresentarão um projeto com proposta empreendedora, com planejamento de marca e ideias para captação de recursos. Na ocasião, simulando uma situação de negócios, serão julgados por uma banca avaliadora em critérios como Engenharia, Marketing e Empreendedorismo.

O evento conta com a presença da piloto Bia Figueiredo, mulher pioneira no automobilismo, e de Waldemar Battaglia, coordenador geral do Desafio 4×4 e Coordenador do Brasil do Fórmula 1 in Schools. Além disso, os campeões do Desafio terão a oportunidade de conhecer a equipe AMattheis Vogel, de Petrópolis, que está na disputa pelo bicampeonato da Stock Car 2022.

“Os alunos estão muito empolgados com essa última etapa. Desde o início, nós incentivamos o protagonismo dos jovens para estimulá-los a buscarem soluções criativas para os desafios que enfrentarão. O projeto funcionou como um verdadeiro laboratório de empreendedorismo e trabalho em equipe: uma experiência enriquecedora para vida profissional e pessoal”, conta Waldemar Battaglia, coordenador geral do Desafio 4×4 nas Escolas.

“Desafio 4×4 Nas Escolas nº 300001/000308/2021 – Aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte”

Agenda

Encerramento do Desafio 4×4

Dia 01 de novembro

Onde: Kartódromo Internacional de Guapimirim

Horário: das 9h às 17h