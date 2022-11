Equipe de Londrina disputa etapa mundial de evento escolar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

A equipe Atlantis Racing, do Colégio Universitário de Londrina (PR), foi destaque em seis categorias da etapa nacional do “F1 in Schools” para escolas públicas e privadas em abril e agora segue para o mundial de 2023. Além do Brasil, cinquenta países participarão da etapa do mundial “Road to the World Finals”, com mais de 300 empreendedores.

A competição, organizada pela FIA (Federation Internationale de l’Automobile – Federação Internacional de Automobilismo, em tradução livre), propõe que alunos do ensino médio formem uma escuderia de Fórmula 1 em formato de startup. Além da fabricação de um carro em miniatura, a competição prevê o desenvolvimento de etapas como marketing, desenvolvimento da marca da equipe e a busca por patrocínio.

Além de eleita campeã nacional, a equipe paranaense obteve reconhecimentos como a de melhor gestão de projetos, melhor engenharia, melhor apresentação verbal, melhor estande, carro mais rápido e melhor marketing. A equipe, formada por alunos do segundo ano do Ensino Médio, conquistou o resultado inédito de campeã nacional de escolas públicas e privadas.

Equipe participará do FestQuali, em Curitiba

No dia 07 de novembro, a Atlantis Racing participará do FestQuali, em Curitiba (PR). O evento se estende até o dia 09 de novembro, com 180 atividades – entre presenciais e on-line – realizadas por consultores, auditores e especialistas. Na ocasião, a equipe apresentará o protótipo vencedor em seu estande, além de comunicar oficialmente a cota de patrocínio Sputnik do FestQuali, que irá ajudar na caminhada para o mundial.

No dia seguinte, os estudantes Rafael Obici – engenheiro de manufatura – e Davi Iranaga – líder e engenheiro de pesquisa e desenvolvimento – palestrarão no FestQuali C-Level, no Auditório da FAE Business School, abrindo as atividades da tarde.

O evento contará com a presença do VP LATAM Quality e Customer do Grupo Renault, Luiz Quinalha. Já no dia 09 de novembro, os integrantes da equipe farão uma palestra no Auditório do Encontro da Amazônia para diversos especialistas em Qualidade e Inovação.

Nayara Silva, diretora-financeira do FestQuali, informou que, “além de patrocinar, o Movimento FestQuali – através de seus parceiros – também poderá colaborar para fortalecer os pilares da Equipe Atlantis Racing (Engenharia, Trabalho em Equipe e Consciência Social) através de mentorias”. Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), “eles [membros do Atlantis Racing] servem de inspiração a outros jovens”.

Para mais informações, basta acessar: https://festquali.com.br/festqualiparana/