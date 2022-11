Smarter Cities & Digital ID Forum acontece em novembro e conta com apoio da NEC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

Nos dias 16 e 17 de novembro, acontece a primeira edição do Smarter Cities & Digital ID Forum, fórum criado com o objetivo de se posicionar diante do público latino-americano como um hub de conteúdo sobre os segmentos de cidades inteligentes e de identificação de pessoas. Apresentado num formato totalmente digital, o evento organizado pelas empresas de comunicação Grupo Convergência, Network Eventos e Convergência Digital, com o apoio da multinacional de tecnologia NEC, vai trazer painéis e casos de sucesso com foco em três principais pilares: mobilidade, segurança, biometria e Internet das Coisas (IoT).

No primeiro dia, 16, a programação concentrará os temas acerca das smart cities, quando serão debatidas as questões relacionadas ao futuro das cidades, a exemplo da gestão de energia e iluminação pública, da fiscalização eletrônica para a redução de acidentes e das políticas de cibersegurança visando a implementação de soluções governamentais, com a participação de nomes relevantes nesse mercado na região, como: Álvaro Enrique Castro Guzmán, gerente de Mobilidade Urbana do Município de Lima, no Peru; Alexandre Cardeman, chefe executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro, no Brasil; Carlos Lineros, diretor de obras municipais da Prefeitura de La Reina, no Chile; além de Jorge Nocino, diretor de iluminação pública da Prefeitura de Rosário, e Magdalena Aybar, diretora de iluminação do governo da cidade de Buenos Aires, ambos da Argentina.

O conceito das cidades inteligentes vem se sofisticando ao longo dos anos, à medida que foram surgindo tecnologias muito avançadas e fundamentais na utilização dessas infraestruturas modernas, como são os casos da Internet das Coisas (IoT) e do 5G. Por isso, Alberto Boaventura, gerente sênior de estratégia, análise & M&A da Deloitte Touche Tohmatsu, ministrará uma palestra ao longo da programação do evento para falar sobre o futuro urbano com propósito, expondo casos de sucesso globais e latino-americanos.

Nas sessões de 17 de novembro, por sua vez, os debatedores vão aprofundar as discussões acerca da identificação digital de pessoas, com a participação de profissionais que ocupam cargos estratégicos nos âmbitos público e privado, a exemplo de Flavio Brocca, diretor geral de tecnologia e inovação em identidade no Registro Nacional de Pessoas da Argentina, José Miguel Pérez, diretor do Registro Civil de Guayaquil, no Equador, bem como os brasileiros André Assis, CIO do Instituto Geral de Pessoas do estado do Rio Grande do Sul, Rhaul Almeida e Silva, gerente adjunto no Instituto de Identificação de Goiás, e Henrique Mattiello, gerente de negócios do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados).

Com base nas experiências vivenciadas pelos painelistas em seus respectivos países da região, as sessões vão abordar, entre outros temas, as perspectivas para o registro de identidade nacional na América Latina, a captura de impressões digitais em recém-nascidos e crianças, bem como a identificação biométrica e seu impacto na experiência do cliente.

Os fatores positivos das tecnologias de identificação digitais, como o fato da maioria delas não ser invasiva, a exemplo do reconhecimento facial, bem como a importante discussão acerca do emprego responsável dessas ferramentas pela sociedade, entre outros tópicos, estarão presentes na palestra sobre as tendências da identidade digital na América Latina, protagonizada por Ritu Bhandari, gerente de Política & Insights do The Economist Impact, no segundo dia do fórum.

O formato de eventos digitais, que foi consolidado após a pandemia, reúne nesta iniciativa profissionais de destaque nos contextos das cidades inteligentes e de digital ID com a curadoria da NEC, empresa reconhecida em todo mundo pelo fornecimento de soluções em ambos os segmentos. “O evento foi idealizado com o objetivo de trazer alta qualidade de informação e de análise sobre os temas abordados e, assim, contribuir para que a sociedade possa avançar ainda mais rumo à modernidade”, Jorge Vargas, Diretor Unidade de Negócios Safer Cities da NEC Latam.

Serviço

Evento: Smarter Cities & Digital ID Forum

Datas/horário: 16 e 17 de novembro, a partir das 14h

Programação completa e inscrições em https://www.smartercities-id.convergencia.com/pt