Iplace Corporativo faz sua estreia no RD SUMMIT com resultados positivos

* Por: DINO - 3 de novembro de 2022.

Novas técnicas e inúmeros insights fizeram parte dos três dias de RD SUMMIT, evento que ocorreu em Florianópolis (SC) de 26 a 28 de outubro, e reuniu grandes nomes da indústria criativa. Foi neste evento que a iPlace Corporativo fez sua estreia como marca patrocinadora e já contabiliza resultados imediatos.

Passaram pelo estande da marca mais de 5 mil pessoas, gerando mais de 1.200 contatos. Além disso, a participação no RD movimentou a unidade no varejo local, com crescimento de fluxo e comercialização de produtos em Florianópolis. Durante os três dias, a marca do Grupo Herval que é especialista em soluções Apple para empresas, viu o e-commerce B2B crescer em acessos, movimentando contatos e negócios.

Com reconhecimento em todo o território nacional, a iPlace Corporativo promoveu, no evento, conexões importantes na área da indústria criativa, aumentando ainda mais as possibilidades de negócios com agências, setores de marketing e instituições financeiras de locais como Tocantins, Manaus, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. E como especialista em Apple, a iPlace foi além e integrou o time de conteúdo do evento. Wagner Alledo, diretor geral da iPlace Corporativo, foi um dos palestrantes do RD SUMMIT e abordou uma forma inovadora de fazer planejamento estratégico.

(Des)planejamento estratégico

O Diretor Geral da iPlace Corporativo, Wagner Alledo, esteve entre os mais de 130 palestrantes do RD Summit, e falou sobre “(Des)planejamento Estratégico: um caminho para crescer exponencialmente” no primeiro dia de evento (26).

Falando para 2 mil pessoas, Alledo contou de forma objetiva como a adoção de um planejamento estratégico que foge dos padrões comuns auxiliou uma empresa tradicional a crescer exponencialmente. “Comecei a entender que o planejamento estratégico é a música que definimos tocar… E depois de muitos insights, criamos uma estratégia que chamamos de REAGENTE. O RE vem de reputação, pois é algo que dependemos do outro, é o que se constrói. Já o A vem de aliança. Criarmos alianças com fornecedores, parceiros… que vão ajudar a ir mais longe. E, o GENTE, como o nome já diz, vem de gente. Fazer com que as pessoas estejam engajadas em um mesmo propósito. É um modelo simples que nos trouxe até aqui”, destacou Alledo durante a sua participação.