Black Friday 2022 também movimenta o comércio de distribuidores e atacadistas

* Por: DINO - 4 de novembro de 2022.

A época mais aguardada pelos consumidores está chegando. A Black Friday, conhecida como a ação promocional realizada na última sexta-feira de novembro, terá um aumento de 3,5% em relação a 2021. É o que indica a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

O levantamento também aponta que a data deve movimentar 6 bilhões no comércio eletrônico, com o número de pedidos chegando a 8,3 milhões neste ano.

Apesar da Black Friday ter surgido como uma estratégia para o varejo online, outros segmentos também têm a oportunidade de atuar na data, como é o caso dos distribuidores e atacadistas.

De acordo com José Claudionor, diretor da ADV Tecnologia, empresa que fornece soluções para distribuidores, as empresas do setor podem aumentar o faturamento se souberem aproveitar o evento. “É uma boa oportunidade de gerar muitas vendas, fidelizar os clientes e fortalecer a marca no mercado. Entretanto é necessário planejar e definir uma boa estratégia”.

A automação dos processos empresariais é importante para qualquer segmento de atuação, mas para a Black Friday ela se torna indispensável. “Os distribuidores e atacadistas devem ter agilidade nos lançamentos dos pedidos, no gerenciamento de estoque e na organização da logística de entrega”.

Adotar um sistema de gestão pode auxiliar na data promocional, pois a solução permite a integração de todas as atividades da empresa em uma única plataforma, tudo de forma online e automatizada. “A alta demanda da Black Friday exige informações em tempo real para proporcionar vendas de qualidade e um bom atendimento ao cliente”, afirma o especialista.

José Claudionor complementa que é fundamental se organizar também após o evento. “Depois da data os gestores devem obter dados, extrair relatórios e analisá-los para mensurar os resultados obtidos. Com essas informações em mãos, é possível definir novas campanhas de marketing e até mesmo pensar no planejamento para a Black Friday do próximo ano”.