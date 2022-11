Como funcionam os bioestimuladores de colágeno?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de novembro de 2022.

Os bioestimuladores de colágeno são substâncias que quando injetadas em pontos específicos da pele estimulam uma produção desta proteína, sendo utilizados para reposição de volume, diminuição de flacidez e até para a prevenção dos sinais de envelhecimento. Por ser um processo de estimulação e não de preenchimento com produtos, ele tem um efeito natural na pele – as substâncias mais utilizadas nesse procedimento são a hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático, ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio e fios de PDO.

A redução na produção do colágeno no organismo humano começa a partir dos 30 anos, com perda aproximada de 1% ao ano, de acordo com especialistas da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). A exposição solar excessiva, exercícios físicos intensos, poluição e tabagismo podem acelerar este processo. O processo de aplicação de bioestimuladores, neste sentido, pode acontecer para atenuar os efeitos desse fenômeno, como a flacidez, perda de volume, elasticidade e hidratação natural da pele.

“Os bioestimuladores de colágeno, quando injetados na pele, promovem uma reação inflamatória controlada obrigando a pele a produzir colágeno, diminuindo a flacidez e dando mais vitalidade à pele”, explica o biomédico Jeferson Dessotti, CEO da Doutores da Estética, franquia especialista em saúde estética.

Sua aplicação é feita apenas nas áreas indicadas pelo médico com uma série de injeções sem a utilização de agulhas, tudo feito com cânula, que possui uma abertura por onde o produto é liberado sem que “rasgue” os tecidos, nem rompa os vasos, sendo, portanto, atraumática.

Quando usar bioestimuladores?

“São indicados para pacientes a partir dos 30 anos para promover o que chamamos de ‘banco de colágeno’, que é quando o procedimento é realizado para prevenir a flacidez e o envelhecimento”, aponta o especialista.

Seu uso também é indicado para quem já tem uma flacidez mais evidente, pois ele corrige e devolve à face um contorno mais definido, melhorando a aparência de forma geral e conferindo um aspecto rejuvenescido e saudável à pele.

Para saber mais, basta acessar: https://www.doutoresdaestetica.com.br/