Universidade lança programa vocacional para adolescentes brasileiros em Orlando

* Por: DINO - 4 de novembro de 2022.

Fase de transição entre a infância e a vida adulta, a adolescência é marcada por diversos conflitos, e com relação à vida profissional não é diferente. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma de carreira Cmov, 82% dos adolescentes brasileiros têm dúvidas ou ainda não sabem qual carreira desejam seguir. O levantamento entrevistou 2 mil indivíduos em maio de 2021.

Neste contexto, para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, a experiência imersiva em um país do exterior pode ser positiva para o processo de formação dos jovens, contribuindo para a melhor compreensão da vida profissional.

Ela conta que, atenta a este fator, a empresa lançou um programa vocacional com duração de cinco dias corridos para imersão de carreiras criativa em um evento chamado “Campus Experience Full Sail”, no campus da Full Sail University em Orlando, nos Estados Unidos.

“O projeto tem como objetivo ‘abrir a cabeça dos jovens’, com faixa etária entre 13 e 17 anos, principalmente para aqueles que já estão terminando o Ensino Médio”, informa. “Esta é uma oportunidade para que eles entendam melhor como funciona o processo de trabalhar com carreiras criativas e o próprio mercado de trabalho”, complementa.

De acordo com Olival, o Campus Experience Full Sail está com inscrições abertas para os alunos de escolas parceiras da Full Sail. Para participar, os interessados devem passar por uma entrevista com os colaboradores da universidade, onde será analisado o nível de inglês do adolescente, além da proximidade do perfil com o que a Full Sail oferece.

“O Campus Experience tem como propósito disponibilizar uma ‘degustação’ na prática aos interessados participantes sobre Tecnologia Emergente, Entretenimento e Mídia. E todo o projeto será realizado em inglês”, afirma.

Mercados têm perspectivas positivas

Todos os setores citados pela Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil têm expectativas positivas. Segundo um estudo divulgado em dezembro de 2021 pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o déficit de profissionais de TI pode chegar a meio milhão até 2025.

De acordo com a projeção, a demanda por profissionais nas áreas de software, serviços de TIC e TI In-House no Brasil deve chegar a 797 mil vagas nos próximos três anos.

A mudança nos hábitos do consumidor durante a pandemia trouxe reflexos diretos para a indústria mundial de entretenimento e mídia, que, após queda de 3,8% em 2020, deve começar a sua recuperação neste ano, inclusive no Brasil.

Já o mercado de E&M (Entretenimento e Mídia) deve crescer 4,7% até 2025 e 5% ao ano, de acordo com a 22ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2021-2025 da PwC. Em valores, o setor vai chegar a US$ 38 bilhões (cerca de R$ 196 bi). O estudo investigou 14 segmentos do setor em 53 países, entre eles Consumo de Dados, Publicidade Digital e na TV, Vídeo OTT (vídeos on-line sob demanda), Cinema, Acesso à Internet e Games.

Para mais informações, basta entrar em contato com [email protected]