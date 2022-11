DRYKO incentiva o apoio a projetos sociais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2022.

Recentemente a DRYKO iniciou o apoio à instituição beneficente israelita Ten Yad (que significa “estender a mão”, em hebraico) e que há mais de 30 anos se dedica a combater a fome e melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de diversos programas de segurança alimentar, inclusão social e parcerias governamentais.

Todo esse trabalho acontece graças à colaboração e engajamento de diversos setores da sociedade civil, através de doações, trabalho voluntário e apoio às ações. A instituição já contava com a contribuição pessoal do fundador da DRYKO Impermeabilizantes há muitos anos e agora tem o apoio da empresa. “Através desta parceria podemos ‘alimentar e prover dignidade’ a quem mais precisa”, destaca o Rabino Berel Weitman, da Ten Yad.

Inclusão social por meio da cultura

Laços que Cuidam é mais um projeto que já contava com a colaboração do CEO da DRYKO Impermeabilizantes, Raphael Bigio, e que agora tem o apoio oficial da empresa, como patrocinadora máster.

O projeto social nasceu no início da pandemia de Covid-19, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social e comunidades carentes, com a distribuição semanal na região central de São Paulo (Praça Patriarca, Minhocão e Comunidade do Grajaú) de marmitas, cestas básicas, cobertores, agasalhos, kits de higiene e outros itens de necessidades básicas.

A entidade se mantém com as doações de pessoas físicas, jurídicas e realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura. “Arte nas Ruas” é uma das atividades que ocorrem no Projeto Laços que Cuidam e que ganhou o apoio da DRYKO Impermeabilizantes através do patrocínio ao livro que divulga a iniciativa que utiliza a arte e a cultura como ferramenta para promover a inclusão e reintegração social, valorizando e recuperando a autoestima de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para Raphael Bigio, “o papel das empresas precisa ir além dos negócios. A responsabilidade corporativa precisa levar em consideração questões ambientais, sociais e de governança, vivenciando na prática o tão importante e atual conceito ESG” (do termo em inglês Environmental, Social and Governance, referindo-se à Ambiental, Social e Governança).