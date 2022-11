Evento gratuito traz a filosofia para transformação pessoal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2022.

Ao longo do tempo, a vida dá sinais. À primeira vista podem parecer coincidências, mas é como se tudo convergisse para um só caminho. Segundo o Instituto Ipsos, a terceira maior empresa de pesquisa do mundo, no estudo “Brasil 2022 – Abismos e Pontes: O Futuro das Pessoas e das Organizações no Pós-Pandemia”, as pessoas passaram a se enxergar como prioridades e olhar o mundo de outra forma, ao compreenderem que como indivíduos têm necessidades específicas.

Aliado a isso, veio o aumento da preocupação com o bem-estar e a saúde física e mental, uma tendência que abriu novos caminhos para o conhecimento. “A vida é toda ela simbólica, se soubermos lê-la teremos um precioso auxílio no nosso autoconhecimento e no nosso progresso como seres humanos”, Lúcia Helena Galvão, filósofa da organização Nova Acrópole há 33 anos, coloca a filosofia no centro da vida cotidiana.

Ao propor uma reflexão sobre as relações humanas do ponto de vista simbólico, a Organização Internacional Nova Acrópole celebra o Dia Mundial da Filosofia com uma programação de eventos sobre a temática “A Linguagem dos Símbolos”. Entre os dias 12 e 20 de novembro, mais de 90 unidades da Nova Acrópole espalhadas pelo Brasil vão realizar palestras e eventos gratuitos, de forma on-line e presencial.

“Cada vez mais através do auxílio da filosofia, o homem pode chegar a ler a vida simbolicamente e é exatamente sobre essa leitura simbólica da vida que vamos tratar esse ano no nosso Dia Mundial da Filosofia. Mais uma vez, a filosofia apontando para as necessidades humanas, o que podemos fazer para crescermos como seres humanos”, comenta Lúcia Helena Galvão, que abrirá a série de palestras para falar sobre os Mitos Heroicos.

Novos caminhos através da filosofia

Tanto no campo do trabalho como no âmbito da vida pessoal, as pessoas têm recorrido às ferramentas altruístas para poderem lidar melhor com os desafios. O estudo “Desenvolvimento Adulto” (Study of Adult Development) da Universidade de Harvard que analisou as pessoas ao longo da vida, mostra que manter um bom relacionamento torna as pessoas mais felizes e saudáveis.

“As pessoas enxergam sentido nessa luz que a filosofia traz e talvez estivessem exatamente procurando por ela sem saber. São muitos os agradecimentos que vêm das pessoas que viram a sua vida iluminada por um senso maior, por uma lucidez maior, por um discernimento maior, a partir desses exemplos que estamos dando. Cada vez mais tem pessoas interessadas e querendo despertar através da filosofia”, analisa Lúcia Helena Galvão.

O Dia Mundial da Filosofia (DMF) acontecerá de 12 a 20 de novembro em todas as unidades da Nova Acrópole no Brasil. A programação on-line estará disponível para o público de terça a quinta pelo canal do YouTube da Nova Acrópole.

Terça, dia 15/11, às 20h (horário de Brasília): Mitos Heroicos – uma visão comparativa, com a Profa. Lúcia Helena Galvão.

Quarta, dia 16/11, às 20h (horário de Brasília): O Símbolo como Linguagem da Vida, com o Prof. Luis Carlos Marques Fonseca.

Quinta, dia 17/11, às 20h (horário de Brasília): Símbolos para Reflexão, com a Profa. Luzia Helena Echenique.

Da reflexão à prática, a filosofia transforma a forma de expressão com o mundo. Mais informações com a programação completa por cidade sobre o Dia Mundial da Filosofia: www.diamundialdafilosofia.com.br.