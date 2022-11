Nova era relacional é tema da 4ª edição do Innovation Xperience Conference

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2022.

No dia 8 de novembro, em São Paulo, acontece a quarta edição do Innovation Xperience Conference, evento presencial realizado pelo Grupo iX, com as maiores plataformas digitais do Brasil. O evento conta com grande representatividade setorial por meio do apoio oficial do Movimento Inovação Digital (MID), hub com mais de 140 empresas digitais, e com a FecomercioSP. Nesta edição, a conferência é correalizada com a SP Negócios e faz parte do calendário da São Paulo Tech Week. Além do evento presencial, ao longo da semana, será realizada uma programação online.

Este ano, o tema central do iX Conference será “A nova era relacional: Inovação Digital, Propósito e Experiência Recorrente”. Mais uma vez o objetivo do evento será debater as principais tendências e desafios enfrentados pela nova economia digital. No total, mais de 120 palestrantes estarão reunidos para debater sobre inovação, tecnologia e digitalização em três palcos de conteúdo, distribuídos em dois andares. O evento ainda conta com uma feira tecnológica de exposição, speed meeting e um hub de startups. A conferência tem como público C-Levels e lideranças do ecossistema digital, envolvendo empresas nativas digitais e grandes corporações em transformação digital. A expectativa de público é de cerca 1,5 mil pessoas circulando durante o dia do evento.

“Tenho orgulho de dizer que é o único evento que traz as causas setoriais do Ecossistema Digital com profundidade e propósito”, ressalta Vitor Magnani, presidente do MID e membro de Economia Digital da FecomercioSP.

“Após as adversidades superadas nos últimos anos, vemos o engajamento das organizações em torno da promoção de uma iniciativa de tamanha relevância que une os principais agentes da transformação digital”, aponta Marcos Carvalho, diretor geral do Grupo Innovation Xperience (GiX). Marcos ainda destaca o lançamento do Prêmio Inovativos, que reconhece as melhores práticas de inovação digital nos diversos segmentos da economia.

Para Aloysio Nunes Ferreira, presidente da SP Negócios, a Semana de Inovação e Tecnologia é um marco importante na agenda da capital paulista. “A São Paulo Tech Week é uma ação importante para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e tecnologia da cidade”. Para ele, é um momento em que empresas, investidores e empreendedores têm a oportunidade de fazer conexões e gerar negócios.

Para Michael Sotelo Cerqueira, diretor da SP Negócios, “a parceria com o iX Conference e com o MID possibilita sinergias importantes e fomenta a discussão com os principais players do mercado”.

PARTICIPANTES DO iXC 2022

O evento pretende abordar quatro temáticas principais: Inovação em Serviços Financeiros, Games, Empreendedorismo e Vendas Online, além de Healthtechs e Wellness. Para discutir esses temas e trazer insights, a programação já conta com a participação dos especialistas: Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin; Augusto Lins, presidente da Stone; Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil; Renato Velloso, CEO do dr.consulta; Maria Isabel, CEO da Singu; Joel Renno Jr, CEO da Memed; Pedro Dias, CEO da Mevo; Tereza Santos, CEO da Sympla; Rodolfo Chung, CEO do Zé Delivery, além de Aloysio Nunes, diretor-presidente da SP Negócios. Teremos ainda empresas como a Meta, Microsoft, Itaú, Yamaha, Worldpay, Olos Tecnologia e outros presentes.

Com o objetivo de reconhecer as melhores práticas de inovação digital aplicada ao desenvolvimento sustentável do negócio, haverá a cerimônia de premiação do Prêmio Inovativos no encerramento do Innovation Xperience Conference. O Prêmio INOVATIVOS é uma iniciativa do MID, Accenture e Fundação Dom Cabral.

Para atrair mais atores nacionais e internacionais para o ecossistema de inovação paulista, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, o público poderá continuar sua imersão nos principais assuntos e tendências abordados no iXC de forma online e gratuita por meio dos conteúdos, palestras que estarão disponíveis na plataforma da SP Negócios. Por meio dela, também será possível realizar matchmaking e se conectar com potenciais parceiros e oportunidades de negócio.

Para mais informações: https://www.ixconference.com.br/

SERVIÇO:

Evento: Innovation Xperience Conference

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/innovation-xperience-conference-2022/1686609?lang=PT

Dia: 8 de novembro (presencial) e 10, 11 e 12 de novembro (online)

Horário: das 8h30 às 19h

Local: Centro de Eventos FecomercioSP – Rua Doutor Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, SP

São Paulo Tech Week 2022 – SPTW 22

Inscrições para evento online: https://spnegocios.b2match.io/

Datas: 8 a 12 de novembro de 2022

Local: Plataforma SP Negócios – spnegocios.b2match.io

Sobre o Grupo iX

Uma empresa dedicada ao planejamento estratégico de conteúdo, inteligência e networking liderada por um grupo de inconformados com o tradicional, movidos pelo propósito de construir projetos corporativos com autoridade setorial através de curadoria desenvolvida por lideranças do Ecossistema Digital e especialistas acadêmicos.

Sobre a São Paulo Negócios

A São Paulo Negócios, serviço social autônomo, instituído em 2017, para atuar junto à Prefeitura de São Paulo visando a melhoria do ambiente de negócios e atrair investimento, promovendo o desenvolvimento econômico do município. Nossa missão é contribuir para a competitividade e sustentabilidade dos negócios da cidade de São Paulo por meio da promoção e apoio às oportunidades de investimentos, inovação e exportações.