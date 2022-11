Sistema de 0800 em nuvem evidencia-se entre empresas de portes variados

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2022.

Especialistas do ramo das telecomunicações têm observado que o novo sistema de PABX, baseado em nuvem e por meio do qual os canais de uma central telefônica podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer momento, vem alcançado número cada vez maior de empresas no ramo de telefonia.

O portal Transparency Market Research, comprovou por meio de estudo, o crescimento anual de 9,7% nos serviços de Telefonia em Nuvem entre 2014 e 2020.

Já vastamente utilizada desde a década de 60, embora no tradicional formato analógico, a atual telefonia 0800 faz uso da tecnologia IP, que em inglês significa Internet Protocol, valendo-se do novo formato denominado PABX Cloud ou PABX em Nuvem, que apresenta em relação ao seu “irmão mais velho” atributos mais condizentes com os tempos modernos.

“Além de apresentar de apresentar todas as funcionalidades do formato analógico, o sistema 0800 administrado por nuvem adiciona como funcionalidades, ainda, a URA, o discador automático, as filas de atendimento, as gravações de chamadas e diversas outras funções inteligentes”, afirma Paulo Henrique Silva, gerente comercial do Conectel Telecom Multioperadora. Na opinião de Silva, “as novas funcionalidades associadas a instalações com preços reduzidos e flexibilidade no gerenciamento são os principais fatores da migração para o formato Cloud”.

