TechFest reúne adolescentes para falar sobre carreira em tecnologia

* Por: DINO - 7 de novembro de 2022.

Evento 100% on-line realizado no segundo semestre de 2022, o TechFest reuniu adolescentes entre 13 e 17 anos com webinars e desafios em torno de temas na área de tecnologia. O acontecimento foi organizado pela Full Sail University, instituição sediada em Orlando, nos Estados Unidos, tendo como foco – a partir do interesse demonstrado pelos participantes – as áreas de games e redes sociais.

Os webinars oferecidos foram realizados por instrutores de bacharelado e mestrado da Full Sail University, sendo os palestrantes produtores de games, profissionais da indústria de torneios de e-sports e produtores de canais de redes sociais, como TikTok. Os estudantes das escolas cadastradas tiveram autonomia para escolher os webinars que gostariam de assistir, recebendo, posteriormente, certificados de participação.

Estudantes põem “mão na massa”

Também foram realizados desafios com oportunidades para os alunos desenvolverem projetos dentro de áreas diferentes da tecnologia para poderem entender como se sentiam trabalhando com os temas sugeridos. Esses momentos permitiam a pesquisa sobre possíveis carreiras que gostariam de desenvolver no futuro.

“Receber projetos de jovens do Ensino Médio e perceber a capacidade de gerar conteúdo digital que esses jovens têm, tanto para projetos de aplicativos como para games, é algo sensacional”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

Para ela, com a crescente digitalização da vida social, acadêmica e profissional, estes jovens “serão protagonistas de seus futuros”, com a capacidade que eles já demonstram de “produzir projetos de qualidade dentro desse contexto tecnológico”.

Tais desafios, segundo a executiva, tiveram grande conexão com a indústria de games, levando os adolescentes envolvidos nesta empreitada a “usar sua capacidade criativa e exercer o conhecimento que adquiriram nos painéis”, criando personagens 3D, histórias interativas e o design de um aplicativo.

Para mais informações sobre o projeto TechFest 2023, basta entrar em contato com [email protected]