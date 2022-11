Prorrogadas as inscrições para o “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2022.

O prazo para as inscrições do primeiro ‘Prêmio de Enfermagem Rainha Silva da Suécia’, realizado pela Vibe Saúde no Brasil, foi prorrogado até o dia 11 de novembro. Podem se inscrever enfermeiros, técnicos, auxiliares ou estudantes de enfermagem com atuação direta no SUS, em instituição pública ou privada do estado de São Paulo. A premiação já acontece desde 2012, em seis países, são eles: Suécia, Finlândia, Alemanha, Polônia, Lituânia e Estados Unidos, especificamente na Universidade de Washington (University of Washington – School of Nursing).

Para Ian Bonde, CEO da Vibe Saúde, é um prazer imenso poder prestigiar os estudantes e profissionais de enfermagem por mais um ano consecutivo, dando o destaque que eles merecem. “A classe de enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde. São os enfermeiros que acompanham a vida dos pacientes, lado a lado, em todos os momentos de seus tratamentos, promovendo o cuidado e atenção necessários.”

“A enfermagem vive uma luta constante no Brasil e no mundo. É uma honra poder fazer parte de algo que realmente traga o prestígio e valorização que eles merecem”, completa Luciana Hataiama, Chefe de Enfermagem da Vibe Saúde.

O objetivo do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia”, organizado pela Vibe Saúde no Brasil, é celebrar o impacto do trabalho diário dos enfermeiros, homenagear esses profissionais, além de estimular e atrair novos talentos para a profissão. É também uma oportunidade para que organizações e parceiros possam e associar seu nome a um prêmio internacional, que estimula iniciativas com impacto social para a população brasileira.

2ª Edição Brasil

Podem se inscrever ao prêmio de 2022 enfermeiros que tenham projetos, ações ou soluções transformadoras que impulsionem o impacto social para a sociedade brasileira e que possibilitem um cuidado mais próximo e humanizado aos pacientes com demência e/ou cuidados especiais para pessoas idosas. Apenas são elegíveis ações dirigidas profissionais que atuem com benefícios para a rede pública. São aceitos também projetos de instituições privadas, mas que tem como atuação final o paciente do SUS.

O ganhador/a/e receberá uma bolsa de estudos; uma quantia de € 6.000; diploma de Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia; terá oportunidades de aprendizagem por meio de bolsas de estudo ou estágios com parceiros da Vibe Saúde; fará networking internacional e ainda participará de cerimônia de premiação em Estocolmo presencial (a depender do cenário macroeconômico).

O vencedor será nomeado publicamente no dia 23 de dezembro de 2022, em homenagem à tradição de anunciar o ganhador no dia do aniversário de Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia.

Sobre Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia

Filha de mãe brasileira e pai alemão, a Rainha Silvia da Suécia passou sua infância no Brasil. Na década de 1990, sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Desde então, Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia, ampara e dedica-se aos cuidados e assistência com as pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas. Em reconhecimento, foi nomeada Embaixadora Honorária Internacional da Doença de Alzheimer em dezembro de 2018.

Pelo seu trabalho intenso com idosos e da valorização aos profissionais de enfermagem, em 2012, houve a primeira edição do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia”, e o primeiro vencedor foi anunciado em 23 de dezembro de 2013, aniversário de sua Majestade Rainha Silvia da Suécia.

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.3 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher, adentrando oficialmente para o universo das femtechs no Brasil, com uma base feminina de aproximadamente 1 milhão.

Recentemente, passaram a fazer parte do Conselho Administrativo ou Consultivo da Vibe: Arthur O’Keefe (CEO da Bamboo Capital Markets, com longa passagem como executivo responsável por investimentos da Móvile), Eric Engellau-Nilsson (CEO da Norrsken Foundation, um dos mais importantes fundos de investimento ESG na Europa), e Masha Feigelman (ex-sócia da prática de saúde da McKinsey na Europa e Co-CEO da Cardo Health, investidora na Vibe Saúde).