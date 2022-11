Empresas investem na saúde de seus colaboradores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2022.

Segundo um estudo realizado entre 2018 e 2019 pela PwC em parceria com a Universidade do Sul da Califórnia, com 1425 trabalhadores, um trabalhador feliz é 31% mais produtivo, tem sua capacidade criativa triplicada e é capaz de vender até 37% mais. O levantamento foi feito para mapear a relação entre as práticas de bem-estar e os impactos nos negócios.

Há empresas atentas a estes dados e a ações de compromisso social, com vistas à promoção do autocuidado e prevenção de doenças. No Brasil, a Luft Logistics, por meio de sua operadora logística especializada na área da Saúde, Luft Healthcare, lançou seu próprio aplicativo de saúde voltado aos colaboradores e colaboradoras da companhia, o app Luft+Saúde. A ferramenta foi desenvolvida pela healthtech HSPW (Healthy and Safe Place to Work).

Segundo Cássia Reis, profissional da área de HSE com foco em ESG (Environment, Social and Governance) da Luft Healthcare, a evolução para a chegada ao próprio aplicativo de saúde levou cerca de 2 anos na empresa, que tem matriz em Itapevi (SP), filiais em Itajaí (SC) e Rio de Janeiro (SP) e cross docking em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES).

“Por um lado, as pessoas ganharam acesso a novos recursos de monitoramento e suporte à saúde mental, física, financeira e organizacional, como o Botão de Ajuda, que oferece apoio imediato. Por outro, a empresa colhe resultados que compensam o investimento nas atividades de engajamento dos colaboradores. O apoio de todo o time da HSPW foi fundamental neste processo”, avalia Cássia.

A Luft utilizava a plataforma HSPW com o objetivo de monitorar e prestar suporte à saúde integral de seus colaboradores. O uso da ferramenta ganhou o comprometimento da empresa como um todo, com forte apoio das áreas de Recursos Humanos, HSE (Health, Safety and Environment) e alta gestão.

“A Luft tem plena consciência de que quanto mais os colaboradores estiverem bem, melhor estará a empresa e os seus resultados. O engajamento interno dos colaboradores e familiares foi tamanho, com mais de 90% dos mais de 1.000 colaboradores como usuários ativos, que chegou o momento de a empresa ter seu próprio aplicativo, com novas funcionalidades que criamos especialmente para suas necessidades”, explica Danilo Odilon, responsável por Implantações da HSPW.

O nome e as cores do app Luft+Saúde foram escolhidos pelos próprios colaboradores. Um ambiente permite ao usuário escolher, a qualquer momento, qual aspecto da saúde ele deseja avaliar e ter um resultado de hipótese diagnóstica em minutos. Assim, como a plataforma tem o objetivo de agir de forma preventiva nos cuidados com a saúde, os usuários podem manter uma rotina de avaliações e realizarem os testes a qualquer sinal/suspeita de algo em sua saúde que mereça maior atenção.

O recurso Botão de Ajuda oferece apoio imediato aos colaboradores que o utilizam para pedir apoio com alguma questão de sua saúde. A Luft oferece atendimento com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e consultoria financeira de forma gratuita aos usuários que utilizam este recurso da plataforma.

As jornadas servem para acelerar o processo de autocuidado dos usuários por meio de um plano de ação. O app Luft+Saúde oferece dois níveis, sendo o primeiro o de Jornadas Generalistas, nas quais o/a usuário/a pode se inscrever na jornada que deseja seguir, de acordo com seus objetivos, como, por exemplo: se alimentar melhor, eliminar o sedentarismo, melhorar a gestão de suas finanças, etc. Já no segundo nível, o/a usuário/a recebe uma Jornada Personalizada, com um plano de ação traçado a partir dos resultados gerados nos testes.

Os resultados dos testes aparecem em uma linguagem acessível, com recursos de inteligência artificial de interação por vídeo e áudio, chamando o usuário pelo nome e explicando sobre o resultado, como ele pode impactar em sua vida e dando orientações.