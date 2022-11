Tocalivros Bibliotecas realiza “Semana da Biblioteca Digital”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2022.

A Tocalivros Bibliotecas, que oferece milhares de títulos em audiolivro e e-book por meio de bibliotecas digitais personalizadas, promoverá o evento “Semana da Biblioteca Digital”, entre os dias 16 e 18 de novembro. O objetivo é apoiar e promover discussões em torno de temas como mediação de leitura, acervo digital e implementação de bibliotecas digitais.

O encontro será feito de forma online, sendo transmitido pelo YouTube e Facebook da Tocalivros. As inscrições poderão ser feitas pelo site. Durante o evento, haverá o sorteio de uma biblioteca digital Tocalivros. A instituição contemplada terá uso gratuito – a partir de 2023 – pelo período de um ano, além de mentorias da Tocalivros. Haverá, também, emissão de certificado virtual para os participantes.

Programação

Serão apresentados quatro webinars, com os seguintes temas:

Mediação de leitura com livros digitais – 16 de novembro, de 19h às 20h (Brasília).

Audiolivros na biblioteca – 17 de novembro, de 11h às 12h (Brasília).

Leitura digital como direito humano – 17 de novembro, de 19h às 20h (Brasília).

Como implementar e promover uma biblioteca digital – 18 de novembro, de 11h às 12h (Brasília).

Os convidados que estarão presentes são:

Genésio Manoel (SP Leituras), no dia 16 de novembro, das 19h às 20h;

Marcelle Queiroz (Biblioteca Estadual do ES), Clayton Heringer (Tocalivros) e mediação de Sthefanny Maiochi (Tocalivros), em 17 de novembro, das 11h às 12h;

Com Renata Costa (Palavralida), Ilca Bandeira (Bibliotecária) e mediação de Fernanda Cabral (Tocalivros), dia 17 de novembro, das 19h às 20h;

Com Sthefanny Maiochi (Tocalivros), Fernanda Cabral (Tocalivros), participação especial de Aline Nascimento (Biblioteca Estadual do MA) e mediação de Ilca Bandeira (Bibliotecária), em 18 de novembro, das 11h às 12h.

Evento

Por meio dos temas abordados serão mostrados os benefícios, diferenciais, produção, divulgação dos audiolivros, além de projetos sociais que podem ser realizados com a plataforma. O evento é destinado a profissionais de bibliotecas, secretários, leitores, instituições de ensino e alunos que tenham interesse em promover o acesso à leitura através do acervo digital em dois formatos: audiolivros e ebooks.

Para Hanna Gledyz, Bibliotecária e Consultora na Tocalivros Bibliotecas, o encontro tem como finalidade apoiar profissionais de bibliotecas para impulsionar discussões acerca de bibliotecas digitais, considerando conquistas e desafios do setor. “Sabemos da necessidade dos espaços de leitura se inovarem, adquirir novas tecnologias e buscar atender cada vez mais as demandas de seu público leitor e comunidade, mas também é preciso considerar o cenário atual, a valorização dos profissionais a frente destes equipamentos, a necessidade da construção de políticas públicas e o amparo para construções sobre assuntos poucos debatidos, como o uso de audiolivros nas bibliotecas ou mesmo a medicação de leitura a partir de e-books“, declara.

Sobre a Biblioteca Digital Tocalivros

A Tocalivros Bibliotecas é um setor da Tocalivros criado para atender exclusivamente bibliotecas e iniciativas de incentivo à leitura, em que são produzidos, distribuídos, comercializados, além de reproduzir livros em áudio e e-books .

Fundada em 2014, por meio de editais de fomento ao setor digital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a empresa conta hoje com uma plataforma de assinatura, onde todas as pessoas interessadas podem ter acesso a um vasto acervo de conteúdos digitais.

Em 2019, a Tocalivros registrou 400% de crescimento e, em 2020, época da pandemia, o faturamento foi quadruplicado, o que consagrou a empresa como uma das maiores produtoras do país.

Em 2020, a Tocalivros Bibliotecas foi gerada para produzir um acervo amplo e diversificado para atender bibliotecas e projetos de leitura, atendendo profissionais de bibliotecas e leitores.

Em 2021, a Tocalivros, em parceria com a Recode (ONG que promove o empoderamento digital da população), criou o projeto Biblioteca Digital Tocalivros, sendo possível beneficiar 149 bibliotecas públicas, municipais e comunitárias de forma gratuita pelo período de um ano. Esse primeiro projeto foi finalizado em março deste ano.

Com o sucesso da iniciativa, foi criada uma nova proposta intitulada “Nossa Biblioteca Digital”, que conta com 27 bibliotecas – uma em cada estado e no Distrito Federal – disponibilizando acesso gratuito à plataforma por um ano e será concluída em dezembro deste ano.

A Biblioteca Digital Tocalivros é considerada uma extensão da biblioteca física, agregando o acervo da instituição com o objetivo de disponibilizar o uso, via aplicativo de modo online e offline, e também pelo site, a milhares de livros, otimizando tempo e espaço para os leitores.

Serviço:

Semana da Biblioteca Digital

Quando: 16, 17 e 18 de novembro

Onde: Redes Sociais da Tocalivros – YouTube e Facebook

Inscrição: Site da Biblioteca

Temas que serão abordados: Mediação de leitura com livros digitais; Audiolivros na biblioteca; Leitura digital como direito humano; Como implementar e promover uma biblioteca digital.