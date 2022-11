Clean label: produtos de rótulo limpo e enxuto conquistam novos consumidores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de novembro de 2022.

Não é de hoje que os consumidores estão cada vez mais atentos e priorizando a saúde, buscando mais energia e reforçando a tendência de uma dieta alimentar rica em nutrientes para fortalecer o organismo. Nesta nova busca, se torna crescente o consumo dos produtos chamados clean label, ou rótulo limpo, que vem da ideia de fornecer um alimento saudável com uma composição clara e enxuta. Isso significa que corantes, conservantes ou adoçantes artificiais estão fora da composição.

De acordo com um estudo ‘Brazil – Clean Label Survey’, de 2021, 63% dos consumidores brasileiros pesquisam nos rótulos os ingredientes que não reconhecem; 69% estão preocupados com ingredientes que pareçam químicos; e outros 65% associam cores artificiais a um impacto negativo na saúde.

“A ideia de proporcionar o melhor para o consumidor, mostrando que é possível degustar um alimento gostoso, com uma composição conhecida, mostra que é possível excluir aditivos de origem sintética e artificiais do cardápio que podem impactar na saúde, por conta de alguns realçadores de sabores ou aditivos alimentares que são usados pela indústria com a finalidade de prolongar o seu período de validade ou melhorar o seu gosto e apresentação”, explica a empresária e criadora da MadeReal, Anna Baptista.

É por isso que, muito além do rótulo limpo, os produtos clean label também visam uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Anna explica que os rótulos clean label são conhecidos por ter a formulação composta na sua forma mais natural. “Esses alimentos se destacam por não ter corantes, conservantes ou adoçantes artificiais em sua composição. Atualmente, o cliente consegue encontrar diversas opções no próprio ponto de venda. Para identificar esse tipo de alimento basta ter atenção ao rótulo. Vale a pena pesquisar, buscar informações”, finaliza.

Para mais informações: https://www.madereal.com.br/