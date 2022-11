Instituto Família Barrichello promove 4º edição do Golfe do Bem

* Por: DINO - 9 de novembro de 2022.

Duas semanas antes da primeira etapa da F1 no Brasil, Rubens Barrichello reuniu amigos e convidados, como Tadeu Schimdt e Rodrigo Lombardi, em um evento em prol do bem. A 4ª edição do Golfe do Bem, organizado pelo Instituto Família Barrichello, aconteceu no dia 28 de outubro, na Fazenda Boa Vista, em São Paulo.

“Eu acredito que o esporte é um meio incrível para unir e confraternizar. Eu adoro esportes, eu gosto de Golfe, e poder juntar amigos e pessoas por uma causa tão nobre como a que atuamos é uma grande alegria”, conta Rubens Barrichello, Diretor Executivo do Instituto Família Barrichello.

Fundado em 2005, o Instituto é uma iniciativa do piloto que visa gerar transformação social e reduzir a desigualdade social por meio de programas esportivos, brincadeiras e atividades físicas.

O projeto alcança mais de 50 locais espalhados pela capital paulista e interior e vem impactando positivamente a vida de seus participantes. Mais de 17 mil pessoas de todas as idades já foram atendidas pelos projetos do Instituto Família Barrichello nesses anos de atuação.

A ação recebe o apoio de marcas como: a 2W Energia, XP Private, Porto Seguro, Oakberry, ZMatch, Polaris, Villas 11, Alvarez & Marsal, Paíto Motors, RB serviços e Heineken.

Sobre o Instituto Barrichello

O Instituto Família Barrichello, criado pelo piloto Rubens Barrichello, nasceu em 2005 como entidade sem fins lucrativos, para combater à desigualdade e a exclusão social. Desenvolve projetos capazes de provocar impacto social e mudanças de comportamento, bem como gerar novas possibilidades sociais, contribuindo para abrir horizontes de crianças, adolescentes, jovens e idosos.

Atuando em rede com organizações sociais, movimentos e escolas públicas localizadas em bairros com registro de alta vulnerabilidade social e econômica, o Instituto Barrichello tem o esporte, a atividade física e o brincar como ferramenta de transformação que promove educação, desenvolvimento humano e gera qualidade de vida. Em 2021, beneficiaram mais de 3 mil pessoas semanalmente em 7 projetos, alcançando 34 territórios em 12 municípios diferentes.