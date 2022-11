Leonora Ventures firma parceria com a Captable

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de novembro de 2022.

A Leonora Ventures promove uma parceria com a Captable, plataforma de captação investimentos via crowdfunding, para desenvolver soluções para os setores de educação, logística e varejo. Para ambas as empresas, o principal intuito dessa empreitada é o acesso às melhores startups para investimentos, além de mais qualidade no processo de captação. Em 2021, mais de 40% de todas as transações da modalidade aconteceram por meio da plataforma Captable.

Assim como na Leonora Ventures, os investimentos via Captable são acessíveis a todos que querem investir em startups. Trata-se de um verdadeiro hub de conexões no ecossistema de inovação que ainda conta com um marketplace de mercado subsequente. Para se ter uma ideia, a plataforma contabiliza mais de R$ 80 milhões já investidos, mais de 6,5 mil investidores e mais de 50 captações concluídas.

“Estar ao lado da Captable para que nossas startups possam abrir suas rodadas de captação é extremamente importante e estratégico. Essa parceria dará grande visibilidade e ainda mais autoridade ao processo”, afirma Ana Debiazi, CEO da Leonora Ventures.

A plataforma existe para auxiliar nos investimentos em startups e conectar pessoas dentro do ecossistema. Assim, é possível se reunir em diversos níveis para diferentes agentes do mercado de inovação, com o intuito de fomentar o empreendedorismo.

As expectativas em torno da parceria ainda vão ao encontro da mitigação do risco do investidor, por ter a Leonora Ventures como sócia da startup investida, e do acesso das startups aos grandes players do mercado.

A união promete seguir por tempo indeterminado e sem contrapartidas.