Setor de vendas diretas no Brasil aponta crescimento

* Por: DINO - 9 de novembro de 2022.

Autonomia e flexibilidade têm sido dois dos atributos mais considerados no momento de se empreender. O relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) do Sebrae mostra que 43 milhões de brasileiros escolheram seguir o caminho do empreendedorismo. Em momentos desafiadores na economia no Brasil, uma porcentagem de pessoas busca alternativas para complementar a renda ou, até mesmo, iniciar uma carreira empreendedora do zero.

Segundo informações da Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas, o setor faturou R$ 44 bilhões em 2020 e, em 2021, ocupou a 7ª posição global do segmento. O mesmo estudo aponta que a força de vendas no Brasil tem cerca de 4 milhões de empreendedores, que atuam como distribuidores diretos das empresas, seja em modelo de marketing multinível ou mononível.

Para Adriana Colloca, presidente executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), a busca pela independência financeira é um dos motivos que move a idealização da vida empreendedora. “A situação econômica que estamos enfrentando pode levar muitos a buscarem alternativas para empreender e ter seu próprio negócio e renda”.

Para Paulo Moledo, CEO e Presidente Global da Hy Cite Enterprises, detentora da marca americana Royal Prestige, ‘’O Brasil tem um grande potencial no segmento e a expectativa é que o País seja um dos maiores mercados nesse setor nos próximos anos’’. O empresário ainda destaca um dado importante da ABEVD: mais de 20% das formas e/ou local com mais vendas de produtos foi a internet, 18% pelo aplicativo WhatsApp e 14,9% através de mídias sociais. ‘’Como vemos, através das pesquisas, as redes sociais são parte importante do processo de venda, pois podem servir como um caminho mais direto para chegar ao consumidor final’’, conclui Moledo.

Esse tema, assim como as transformações do mercado, a introdução da tecnologia nas vendas e outros pontos que alteram o setor foram trazidos à pauta durante o 3º Congresso Nacional de Vendas Diretas, um evento da área de vendas diretas da América Latina. De acordo com alguns executivos de empresas do ramo presentes na ocasião, uma das chaves para os resultados positivos no setor seria a conexão humana, ou seja, o sucesso do cliente em sua jornada de compra.

Sobre a Royal Prestige – A Royal Prestige é uma marca da Hy Cite Enterprises, sediada em Madison, Wisconsin, nos EUA, há mais de 60 anos. A multinacional possui mais de cinco mil distribuidores em outros países, como Brasil, EUA, Canadá, México, Argentina, Colômbia, Equador, República Dominicana e Peru. Recentemente, a empresa implementou um treinamento administrado por distribuidores internacionais para desenvolver novos líderes brasileiros. O programa de apoio é voltado exclusivamente para jovens empreendedores que possuem experiência no ramo.