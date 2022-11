CEO da Eicon aborda novos conceitos de gestão pública em site pessoal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de novembro de 2022.

A busca pela eficiência e desburocratização da gestão pública sempre pautou a trajetória profissional do empresário Luiz Alberto Rodrigues. Fundador e CEO da Eicon Tecnologia, empresa que desenvolve soluções para a administração pública, Luiz acaba de lançar um novo site (https://www.luizalbertorodrigues.com.br) em que compartilha toda sua experiência como servidor público e empresário, e apresenta sua visão sobre como superar os paradigmas que impedem o aperfeiçoamento da gestão pública brasileira.

Paulista de Bauru, Luiz Alberto iniciou sua carreira como servidor público no município de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, como fiscal de renda. A experiência na posição lhe rendeu uma visão privilegiada dos gargalos que prejudicam a modernização da gestão pública. A partir disso, fundou a Eicon, há 38 anos, com o objetivo de oferecer às administrações ferramentas de gestão que eliminam a ineficiência e a burocracia.

A ideia de lançar um novo site partiu do desejo de colocar à disposição sua experiência e conceitos sobre gestão pública para que possam servir de inspiração para jovens empresários e administradores. “Toda minha carreira como servidor público e como CEO foi focada no desenvolvimento de soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e poder compartilhar esse conhecimento é mais que uma satisfação pessoal, é um dever como cidadão”, diz Luiz Alberto.