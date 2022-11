Câncer de próstata responde por 30% dos tumores entre homens

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de novembro de 2022.

A saúde do homem tem como maior ameaça o câncer de próstata, que no Brasil é o principal tipo de tumor que atinge esse público, com quase 30% dos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), ou algo acima de 65 mil casos ao ano. Por isso, a campanha do Novembro Azul é alerta importante para sensibilizar esse público sobre a importância da visita anual ao urologista a partir dos 50 anos, sendo que para homens negros ou quem tenham histórico familiar, o rastreamento deve começar a partir de 40 anos.

De acordo com a oncologista Fauzia Naime, da Hemomed, a imunoterapia, tratamento biológico, aumenta a resposta imune do paciente. Pela terapêutica, ocorre estímulo das células de defesa de modo que reconheçam e destruam o tumor.

Exceto a população com risco genético evidenciado, existem riscos evitáveis para a doença. A obesidade é um deles e está associada não só ao maior risco de câncer de próstata, mas também a tipos tumorais mais avançados e agressivos. “O excesso de gordura, além de aumentar os hormônios masculinos que estimulam o aparecimento e crescimento da doença, ainda liberam radicais livres que danificam as células saudáveis”, diz a doutora Fauzia, que reforça que dietas ricas em gordura devem ser evitadas como hábito de prevenção.

Ainda, segundo a especialista, como novidade para tratamento, a imunoterapia com pembrolizumab pode ser considerada apenas para pacientes com tumores que apresentarem alterações moleculares específicas, classificadas como MSI-H.

O que é próstata

A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga e na frente do reto. Tem a função de produzir uma secreção fluída para nutrição e transporte dos espermatozoides. A próstata produz PSA que mantêm a fluidez do líquido seminal, possibilitando assim a movimentação livre dos espermatozoides. O problema mais comum que pode ocorrer na próstata é a HPB (hipertrofia prostática benigna) que é o aumento da próstata e o câncer de próstata. O tratamento será definido conforme o estágio da doença e quanto antes for diagnosticada, maiores as chances de sucesso.